Ni con lluvia: el mal tiempo frena reservas de última hora en Vigo pero los hoteles mantienen una ocupación muy elevada

El mal tiempo de los últimos días ha enfriado las reservas hoteleras en Vigo, especialmente las de última hora, pero no ha provocado una caída generalizada de la ocupación.«Esta semana se nota bastante por el tiempo», explica Brais Rodríguez, director del Hotel Atlántico de Vigo y vicepresidente de AHOSVI. El hotel venía de una primera quincena de agosto «prácticamente todos los días entre el 90% y lleno», mientras que ahora prevé cerrar la última semana del mes entre un 75% y un 85%. Con buen tiempo, calcula, esa cifra podría haberse situado entre el 90% y el 100%.

El efecto se está dejando notar sobre todo en el llamado pickup, las reservas que entran con poca antelación. «Más que bajón, se pararon las reservas de última hora y hubo alguna cancelación», señala Rodríguez. Una situación que contrasta con otros años, cuando a la mínima que empeoraba el tiempo la ocupación se resentía mucho más.

Los datos de otros establecimientos confirman esa ralentización, aunque con diferencias. El NH Collection Vigo ha recibido unas ocho cancelaciones para este fin de semana y no ha tenido más demanda. Su ocupación prevista es del 76,64% el viernes, 66,36% el sábado y 72,90% el domingo. En el Occidental Vigo también reconocen «mucha menos ocupación» que en las semanas anteriores de agosto.

En el B&B Vigo señalan igualmente que ha caído el ritmo de reservas, aunque las cancelaciones han sido pocas. La explicación está, en parte, en que buena parte de su pickup se produce prácticamente de un día para otro. En el Hotel Compostela tampoco han registrado muchas cancelaciones y las reservas se mantienen dentro de la normalidad.

Aún así, frente a estos datos otros hoteles mantienen un nivel elevado. En el Ciudad de Vigo aseguran que continúan «a tope» y que no han notado un efecto significativo del tiempo. El contraste muestra que el empeoramiento meteorológico está afectando más a la capacidad de captar nuevas reservas que a las estancias que ya estaban contratadas.

Además, desde el sector recuerdan que la segunda quincena de agosto suele ser tradicionalmente menos intensa que la primera, por lo que parte del descenso entra dentro de lo habitual. La diferencia este año está en que el mal tiempo ha añadido un freno a una demanda que, con sol y temperaturas altas, todavía podría haber mantenido niveles cercanos a los registrados en la primera mitad del mes. La sensación general es, por tanto, de ralentización más que de desplome.

El Celta - Athletic suma demanda

El partido del domingo entre el Celta y el Athletic también está aportando reservas, aunque el sector no espera una llegada masiva de aficionados de Bilbao. En el Hotel Atlántico ya han recibido clientes que han acudido a Vigo para pasar el fin de semana y asistir al encuentro. El B&B también registra una ocupación muy buena para el sábado y considera posible que parte de ella esté relacionada con el partido.

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El efecto, por tanto, será positivo, pero no suficiente para llenar los hoteles. El principal freno estos días sigue siendo el tiempo, que ha ralentizado la reserva de última hora sin borrar, por ahora, el buen nivel de ocupación del verano.