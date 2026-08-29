A Festa do Marisco vuelve con ganas a O Berbés: «Estamos muy contentos de venir. Nunca nos lo perdemos»

El marisco va llegando al puerto de Vigo, en el puerto de O Berbés. Esta fiesta, que normalmente los vigueses la acostumbraban a celebrar por el mes de septiembre, comenzó su XIX edición en este último fin de semana de agosto. Desde una buena calidad-precio, hasta lugares de Castilla y León como procedencia; muchos y diferentes son los testimonios que han formado parte del día de hoy en A Festa do Marisco. La ciudad ha propuesto aprovechar los últimos días de verano comiendo un buen marisco en un lugar privilegiado.

Sentados frente a frente están Silvia y Paco. Compartiendo la mesa con desconocidos – una de las características que definen este tipo de fiestas – disfrutan de un buen marisco. «La verdad que lo estamos pasando muy bien. No es la primera vez que venimos. La relación-calidad-precio del producto es muy buena, por eso solemos repetir cada año», comentan a la vez. Ambos son de Vigo y saben lo que cuesta este producto normalmente. «Lo que sí, la bebida es cara. Podría ser más accesible para todo el público que se acerca hasta aquí estos días», apunta Paco.

También de Vigo, son Mariluz, María José, Cristina, María Jesús y Pili; un grupo de amigas que acostumbran venir todas juntas cada año A Festa do Marisco. «No podemos decir cómo será este año. Acabamos de llegar. Pero todo apunta a que estará igual de rico que siempre», declaran al unísono. «Este tipo de iniciativas le vienen muy bien a la ciudad, le dan movimiento», afirma Mariluz. Por lo que se puede observar en sus caras, están contentas de venir y seguro que repiten para el año siguiente.

La afluencia fue más que notable. / Marta G. Brea

De otra comunidad distinta, viene una familia de Valladolid, Isabel y José. «Nos enteramos por internet, y la verdad es que los estamos pasando muy bien. Vinimos de visita aquí por Vigo y nos parece una ciudad preciosa», dice Isabel. Del otro lado de la península han venido Miranda e Isaac. Son de Barcelona y vinieron a la ciudad a pasar el día. Aunque parezca que ningún vínculo tienen con Galicia, lo cierto es que Miranda es de Carraxo. Este pueblo de Laza (Ourense) le otorga la posibilidad cada año de venir a la comunidad. Esta vez, ambos quisieron pasarse por Vigo: «Vimos que estaba esta fiesta y nos dijimos, ¿por qué no?». Los dos piensan que los precios son algo caros, pero que la comida está rica igualmente: «El ambiente es bueno y es con lo que nos quedamos», resume Miranda.

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La tercera jornada de A Festa do Marisco ha dejado diversas opiniones. Gente de Vigo piensa que hay una buena calidad-precio. Sin embargo, los turistas tienen claro que los precios son demasiado para lo que es. Aun así, con lo que todos están de acuerdo es que el ambiente de lafiesta es igual de maravilloso como entrañable.