Detenido en Vigo tras romper las ventanillas de al menos seis coches para intentar robar

La Policía Local de Vigo detuvo este sábado a un hombre después de que presuntamente rompiese las ventanillas de al menos seis vehículos estacionados en distintos puntos de la ciudad con la intención de sustraer objetos de valor de su interior.

El primer aviso se recibió alrededor de las 8:30 h., cuando un ciudadano alertó de que había observado a un varón romper con una piedra la ventanilla de un coche. El testigo facilitó además a los agentes una descripción del sospechoso y de la vestimenta característica que llevaba.

Posteriormente se recibieron nuevos avisos por hechos similares en la rúa Mazarico, en los que los alertantes aportaron una descripción coincidente con la del primer aviso.

Los episodios se repitieron después en la rúa Xílgaro y en Camiño Sobreira. Finalmente, los agentes localizaron al hombre en Martínez Garrido y procedieron a su detención.

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En total, fueron al menos seis los vehículos afectados. En el momento del arresto, el hombre no llevaba consigo ninguno de los objetos que pudiera haber sustraído de los coches. La Policía baraja la posibilidad de que hubiese dejado previamente lo sustraído en su domicilio.