Detenido en Vigo tras empujar y abofetear a su pareja en plena calle
Los agentes de la Policía Local de Vigo arrestaron al individuo tras presenciar cómo agredía a su pareja en la vía pública
A. C.
La Policía Local de Vigo detuvo esta mañana a un hombre por presunto autor de un delito de violencia de género después de que los propios agentes lo sorprendiesen empujando y abofeteando a su pareja en plena calle.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.00 horas en la calle Emilia Pardo Bazán. Una patrulla de la Policía Local se había desplazado hasta la zona para atender otro servicio cuando observó a un hombre que empujaba a una mujer y le daba una bofetada en el lado izquierdo de la cara.
Los agentes intervinieron de inmediato y hablaron con las dos personas implicadas. Durante las comprobaciones averiguaron que ambos mantenían una relación de pareja.
Ante los hechos presenciados por la propia patrulla, los policías procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de violencia de género.
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