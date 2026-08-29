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Detenido en Vigo tras empujar y abofetear a su pareja en plena calle

Los agentes de la Policía Local de Vigo arrestaron al individuo tras presenciar cómo agredía a su pareja en la vía pública

Una protesta contra la violencia machista.

Una protesta contra la violencia machista. / Las cifras de violencia contra las mujeres siguen siendo dramáticas. 24/09/2017 Cartel 'No más violencia de género'. Un total de 7.159 personas y 665 entidades se han adherido al Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista en los poco más de tres meses que lleva en marcha, un acuerdo que "va más allá de un pacto entre partidos", ha destacado este domingo la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra. ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA SOCIEDAD ARCHIVO

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A. C.

Vigo

La Policía Local de Vigo detuvo esta mañana a un hombre por presunto autor de un delito de violencia de género después de que los propios agentes lo sorprendiesen empujando y abofeteando a su pareja en plena calle.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.00 horas en la calle Emilia Pardo Bazán. Una patrulla de la Policía Local se había desplazado hasta la zona para atender otro servicio cuando observó a un hombre que empujaba a una mujer y le daba una bofetada en el lado izquierdo de la cara.

Los agentes intervinieron de inmediato y hablaron con las dos personas implicadas. Durante las comprobaciones averiguaron que ambos mantenían una relación de pareja.

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Ante los hechos presenciados por la propia patrulla, los policías procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de violencia de género.

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