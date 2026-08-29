Obras
El Concello adjudica en 750.000 euros la cubierta del patio del CEIP Celso Emilio Ferreiro de Vigo
La actuación dotará al colegio de una estructura protegida de más de 1.100 metros cuadrados y un corredor cubierto de 80 metros hacia el edificio principal
El Concello aprobó la adjudicación de las obras para la cubrición del patio exterior del CEIP Celso Emilio Ferreiro, una intervención que cuenta con una inversión de 750.000 euros. El objetivo principal de los trabajos es garantizar que el alumnado pueda mantener sus actividades de juego y recreo en el exterior de forma protegida durante los días de lluvia y climatología adversa.
La obra contempla la instalación de una cubierta de más de 1.100 metros cuadrados de superficie, además de un pasillo cubierto de más de 80 metros de longitud que conectará directamente las aulas con la zona de juegos para evitar que los estudiantes se mojen en los desplazamientos. El proyecto se completará con la reforma integral del pavimento de la pista multideportiva para uso deportivo, la instalación de bancadas con losas de hormigón, una red continua de evacuación de aguas pluviales y la ampliación y adaptación de la zona ajardinada al nuevo espacio.
Esta inversión de tres cuartos de millón de euros se suma a la reforma ejecutada el pasado curso en la cubierta del edificio principal del centro, que supuso un desembolso cercano a los 600.000 euros. Con ambas actuaciones, los fondos municipales destinados a la mejora de las instalaciones del CEIP Celso Emilio Ferreiro superan los 1,3 millones de euros.
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