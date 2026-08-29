Tráfico
Herida tras sufrir una salida de vía en la AP-9 en el acceso a Vigo
La conductora presentaba diversos cortes, aunque no de gravedad, y se requirió la presencia de una ambulancia
La lluvia y el cierre de uno de los carriles ralentiza el tráfico hacia Vialia y el centro de la ciudad
A escasas horas de un domingo marcado por la Operación Retorno por el fin de agosto, el tráfico en Vigo comienza a sufrir sus primeras incidencias. Un accidente en la AP-9V ralentiza levemente esta tarde de sábado los accesos a la ciudad. A las 18.28 horas el 112 Galicia recibió varios avisos de particulares informando de una salida de vía de un vehículo, resultado herida su conductora.
Los hechos ocurrieron en el punto kilométrico 4,2 del ramal de la Autopista del Atlántico hacia el casco urbano, concretamente en el viaducto de Isaac Peral. Finalmente pudieron contactar con la particular implicada, quien informó que presentaba diversos cortes y heridas, aunque ninguna de gravedad.
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del 061 Emerxencias Sanitarias, así como una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y de mantenimiento de la carretera. Además, varios particulares se detuvieron para socorrer a la mujer accidentada.
La combinación de la lluvia y el cierre de uno de los carriles provocó que se tuviera que extremar la precaución es este recorrido, donde además el trazado presenta una combinación de curvas que obliga a reducir considerablemente la velocidad. Es por ello que el tráfico hacia Vialia y el resto del centro urbano vigués está ralentizado.
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