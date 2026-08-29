Una botella con 28 años de mensajes navega de Cuba a Vigo: las hermanas Soto la devolverán al mar para seguir haciendo historia

Una botella flotando en el mar suena a imagen de película. Pero esta historia demuestra que la ficción sí se puede convertir en realidad. Durante el O Marisquiño de este 2026, las hermanas Lena y Xulia Soto avistaron en la viguesa playa de Samil algo en el mar a lo lejos: resultó ser una botella de cristal con varios mensajes dentro. El más antiguo data del año 1998 y proviene de Cuba: «Hola me llamo Sara. Escribo esta carta desde Cuba, 6 de junio de 1998. A ver si alguien la encuentra. Tengo 10 años. Si la encontráis echad otra vez a ver si me llega», dice. Ahora, estas dos hermanas están listas para volver a lanzar la botella y que alcance un nuevo destino.

La intrahistoria sobre este descubrimiento no arroja, de inicio, nada excepcional. Como cada año, Lena, Xulia y su madre, Leticia González. pasaban la tarde en O Marisquiño: «Lena está en una escuela de skate y todos los años vamos a Samil». Como de costumbre, después de patinar se bañaron en el mar y el destino quiso que Xulia fuera la primera en avistar la botella. «Yo pensaba que era de plástico», afirma. La pequeña no dudó en avisar a su hermana Lena, de 11 años. Juntas, con su madre y sus compañeras de skate, la recogieron y escribieron otro mensaje: «¡Hola! Somos unas skaters gallegas de entre 11 y 13 años. Estamos participando en O Marisquiño de Vigo el 7/8/2026. Esperamos que no se rompa la cadena y vuelva a Cuba. ¡Buen viaje! ¡Chapela manda!».

Las hermanas Lena Soto, Xulia Soto y su madre Leticia González con la botella y los mensajes / Pablo Hernández Gamarra

La botella se ha convertido, sin pretenderlo, en una pequeña cápsula del tiempo. Cada persona que la encuentra deja constancia de su paso por el mar y añade unas líneas a una historia que comenzó hace 28 años con una niña de apenas 10 años, que decidió enviarla desde Cuba. Desde entonces, el mensaje de Sara ha ido sumando nombres, lugares y fechas, y mantiene viva una cadena que todavía no parece tener final.

Su llegada a Samil, sin embargo, no fue su primera parada en Galicia. Antes de alcanzar Vigo, la botella atracó hasta 3 veces en la playa de Carril, en Vilagarcía de Arousa. Tres personas diferentes encontraron este mensaje en esta playa, dos de ellos en 2023: «Hola, somos Ana y María. Parece que botella no quiere salir de Carril porque la hemos encontrado en la playa el día 27/03/23. Esperemos que llegue algún día otra vez a Cuba», responden. Tres días más tarde, la botella regresó a la orilla: «Me llamo Milucha. El mar la devuelve a la playa».

Después de recorrer más de 6.000 kilómetros, solo hay constancia de que la botella haya pasado por las costas de Vilagarcía y Vigo. Es probable, sin embargo, que durante estos 28 años haya hecho escala en otros lugares. Entre los mensajes que guarda en su interior hay otro fechado también en 2023, que parece ser la primera respuesta al mensaje de Sara: «Somos Lucía y Nayara. Tenemos 8 años y ojalá te llegue a Cuba».

El mismo día que llegó a Samil, Lena y Xulia intentaron devolverla al mar, pero las corrientes la empujaban de nuevo hacia la orilla: «La intentamos volver a lanzar desde la misma playa, pero venía de vuelta». Ahora quieren probar suerte desde la Illa de Ons o desde Cíes, con la esperanza de que las corrientes la alejen de la costa y continúe su viaje.

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El mensaje original tiene hoy 38 años desde que fue escrito por la niña que lo lanzó al mar. La botella, sin embargo, sigue sumando nuevas historias y nuevos nombres cada vez que llega a una playa. La incógnita ahora es dónde terminará la botella y quién será la próxima persona en encontrarla. Queda por descubrir cuánto durará esta cadena y hasta dónde llegará en su próxima travesía. Quizá vuelva a Cuba, quizá aparezca en otra costa. Lo que Lena y Xulia tienen claro es que, cuando alguien vuelva a encontrarla, tendrá que añadir unas líneas y volver a confiarla al mar.