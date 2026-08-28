La Xunta replica a Caballero que Vigo tiene margen para mejorar su sistema de agua antes de reclamar nuevas presas

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha respondido por carta al alcalde de Vigo, Abel Caballero, para rechazar varias de sus afirmaciones sobre la gestión del abastecimiento de agua y el reparto de competencias entre el Concello y la Xunta. En el escrito, fechado tras una comunicación remitida por el regidor el pasado 25 de agosto, la responsable autonómica sostiene que «la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable es competencia municipal» y que la colaboración de la Xunta con los ayuntamientos «no convierte las responsabilidades municipales en autonómicas».

Vázquez niega además que Vigo esté asumiendo en Baiona una competencia de la Administración autonómica. Recuerda que el propio Plan municipal de sequía contempla que Zamáns abastezca directamente a Nigrán y que, cuando el sistema de Baiona resulte insuficiente, pueda completarse el suministro desde ese municipio. «No se trata de una cesión gratuita», sostiene la conselleira, que cifra el agua bruta que recibe Baiona en 0,375 euros por metro cúbico antes de IVA.

La titular de Medio Ambiente cuestiona también el argumento municipal sobre el supuesto esfuerzo extraordinario que realiza Vigo para abastecer a otros concellos y asegura que «tampoco se está produciendo actualmente el bombeo desde Eiras» con el que, según señala, el alcalde pretende justificar ese coste añadido.

La carta eleva el tono al abordar la gestión de los recursos hídricos. Vázquez considera que «no resulta coherente tratar políticamente un recurso compartido como si fuese patrimonio exclusivo de Vigo» y reprocha al Concello una «continua y teatral disputa» que, a su juicio, dificulta que la ciudadanía comprenda el reparto real de responsabilidades. Añade que «las responsabilidades competenciales de cada Administración no deben confundirse interesadamente ni servir de excusa para utilizar a una empresa privada para vender el agua que es de todos».

La Xunta sostiene también que Vigo todavía dispone de margen para mejorar el aprovechamiento de su propia red. Según los datos citados en la misiva, el Plan de Sequía municipal fija en un 23,3% el agua no registrada, por encima del 20% establecido como referencia legal. «Antes de reclamar permanentemente nuevos recursos y nuevas presas, debería buscar el máximo aprovechamiento de los recursos de los que ya dispone», afirma Vázquez.

Inversiones

La conselleira rechaza asimismo que las actuaciones realizadas por la Xunta en las válvulas de la presa de Eiras respondiesen a una falta de inversión autonómica. Recuerda que la infraestructura es de titularidad de la Xunta y que corresponde a la Administración gallega su explotación, conservación y mantenimiento, pero señala que, desde enero de 2023, Vigo mantiene en exclusiva la operación de las válvulas. Según la carta, fue el Concello quien no comunicó su deterioro, lo que obligó posteriormente a la Xunta a acometer una actuación de emergencia por valor de 2,27 millones de euros. Vázquez sostiene que esa intervención fue necesaria «para evitar que esa falta de actuación pusiese en riesgo el abastecimiento».

La responsable autonómica insiste, por último, en que ni Eiras ni Zamáns pueden considerarse recursos exclusivos de Vigo, ya que forman parte de sistemas de los que dependen varios municipios. «El agua es dominio público, no patrimonio de ningún municipio», recalca. Por ello, la Xunta vuelve a defender una fórmula de gestión conjunta. «La realidad es supramunicipal, por lo que lo más razonable es que su gobernanza también lo sea», afirma Vázquez, que plantea avanzar hacia «una fórmula estable, como la mancomunidad», que permita gestionar los recursos «de forma conjunta, transparente y acorde con la realidad actual».

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La carta concluye asegurando que la Xunta continuará invirtiendo en las infraestructuras de su competencia y colaborando con Vigo y con el resto de municipios implicados para mejorar la garantía del abastecimiento. «Confiamos en poder seguir avanzando con el Concello de Vigo y con el resto de las entidades locales implicadas en la búsqueda de las soluciones más adecuadas para un sistema que es compartido y del que dependen cientos de miles de personas», señala la conselleira.