Vigo invierte 1,5 millones en renovar los campos de fútbol de Samil y A Madroa

El Concello de Vigo destinará alrededor de 1,5 millones de euros a la mejora de dos instalaciones deportivas de la ciudad: el campo de fútbol de Samil y la grada del campo central de A Madroa. La junta de gobierno local ha aprobado la licitación de ambas actuaciones, que permitirán renovar tanto los terrenos de juego como las instalaciones auxiliares.

La mayor inversión corresponde al campo de fútbol de Samil, con un presupuesto de prácticamente 800.000 euros. La actuación contempla la instalación de un nuevo césped artificial de última generación, además de la renovación de las redes de recogida de aguas pluviales y del saneamiento. El proyecto prevé aprovechar el agua de lluvia para el riego del propio campo.

También se instalará un nuevo sistema de iluminación, destinado especialmente a mejorar las condiciones de uso durante las horas nocturnas. Una de las intervenciones más relevantes será la construcción de un nuevo muro de contención a lo largo del campo para solucionar el problema de hundimiento del cierre existente hacia el río Lagares.

A esta obra se sumará la renovación integral de los cierres del complejo polideportivo de Samil, actualmente en fase de contratación, con otros 200.000 euros de presupuesto. Se sustituirán las mallas y verjas y se instalarán nuevas puertas de acceso y un nuevo muro. En total, la inversión prevista en el complejo se acerca al millón de euros.

En A Madroa, el Concello ha licitado por 725.000 euros la reforma de la grada del campo central, con un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajos permitirán sustituir la cubierta, rehabilitar la estructura y la madera del edificio y ejecutar una impermeabilización completa. El proyecto incluye además mejoras de accesibilidad, con aseos adaptados y un nuevo ascensor conectado mediante una pasarela. En la planta baja se reorganizarán los espacios para disponer de dos vestuarios simétricos y una zona de administración.

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Las dos actuaciones forman parte del plan municipal de renovación de instalaciones deportivas, con intervenciones centradas tanto en la mejora de los terrenos de juego como en la seguridad, accesibilidad y conservación de los edificios vinculados a la práctica deportiva.