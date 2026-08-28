«No me preocupa el porcentaje de las aguas fecales este verano, es muy bajo»

Las aguas fecales en la costa gallega no están siendo un tema menor este verano: desde mayo se detectó una veintena de puntos en los que había presencia de E coli y Enterococos y, si ampliamos a toda la provincia de Pontevedra, fueron 68. Con todo, el porcentaje de agua no apta para el baño sobre el total de los análisis que se realizan es de un 4%, algo que desde Saúde Pública consideran «muy poco».

¿Qué vigilancia de la calidad de las aguas se está haciendo en la costa gallega?

El programa de vigilancia sanitaria de las zonas de baño lleva funcionando desde la década de los años 80 y se ha ido adaptando a la diferente legislación que ha ido surgiendo. Tenemos una temporada de baño establecida desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Antes de comenzar realizamos un control previo, habitualmente en la segunda quincena de mayo, y después se hacen diez controles durante la temporada. Se recogen muestras en todas las zonas de baño y en todos los puntos de muestreo. Por sistema, analizamos enterococos intestinales y E. coli, que son los dos marcadores que exige la normativa.

¿Y en las continentales?

En algunos embalses en los que existe riesgo de proliferación de cianobacterias también hacemos un seguimiento y analizamos clorofila y microcistinas cuando se detecta un afloramiento masivo. Pero, en lo que se refiere a la clasificación microbiológica, los indicadores son los enterococos intestinales y E. coli.

¿Qué parámetros hacen saltar la alarma de que una playa tiene una contaminación fecal?

Establecemos que existe una contaminación puntual cuando se superan las 800 unidades formadoras de colonias de E. coli o las 500 de enterococos intestinales. En ese momento, automáticamente recogemos una nueva muestra para confirmar el episodio y enviamos comunicación al ayuntamiento para que ponga la recomendación de no bañarse mientras investigamos si es un caso puntual o de corta duración. También avisamos al organismo de cuenca —en el caso de Pontevedra, Augas de Galicia o la Confederación Hidrográfica Miño-Sil—, que es el encargado de investigar la existencia de vertidos.

¿Qué causas suelen estar detrás de estos episodios?

Pueden influir las lluvias intensas, vertidos o, en zonas muy turísticas donde la población se multiplica en verano, que los sistemas de depuración no sean capaces de soportar todo el caudal y tengan que hacer algún alivio puntual. En el caso de las islas Cíes, donde no hay vertidos directos, los episodios aislados suelen deberse a la limpieza puntual de algún barco. Cuando llueve suele haber un mayor número de contaminaciones puntuales, pero en cuanto repetimos la toma de muestra a los dos o tres días, el resultado ya suele dar bien.

Sin embargo, en zonas como la playa de A Punta, en Vigo, o en Baiona los episodios se han repetido este verano...

En A Punta, la lluvia afecta mucho, pero de momento Augas de Galicia no tiene una hipótesis clara sobre las causas y está realizando el informe del plan de control de vertidos. En Baiona la situación nos preocupa mucho, tanto a nosotros como al Concello y a Augas de Galicia. Se están tomando muchísimas muestras en playas como Santa Marta, que siempre daba valores excelentes, y todavía no hemos logrado identificar el origen. Lo primero es averiguar la causa para poder decidir qué medidas tomar.

Pese a estos casos puntuales, ¿cuál es el balance general de la calidad del agua este verano?

Los resultados son buenos. Estamos hablando de que solo alrededor de un 4% de las analíticas han dado contaminación, un porcentaje que no es preocupante. La gran mayoría de las playas gallegas, entre el 90% y el 95%, mantienen una clasificación sanitaria de excelente. Galicia es la comunidad con más playas de España y con mayor número de kilómetros de costa, y la calidad global del agua es muy buena.

Por último, si un bañista ve el aviso de no bañarse, ¿cuánto tiempo debe esperar para volver a meterse al agua?

Hasta que haya una nueva analítica con resultado favorable y el Concello retire la señalización. Nosotros intentamos ir a tomar la muestra de confirmación el mismo día que el laboratorio nos da el aviso de contaminación, y en dos días ya sabemos si el agua está limpia. Pero mientras se mantengan los carteles de aviso en la playa, la recomendación clara a la población es no bañarse.