Sanidade aprueba la obra de ampliación de las urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro

El proyecto básico y de ejecución de la prometida ampliación de las dependencias de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro está supervisado y aprobado. La actuación recibió la autorización de los órganos competentes de la Consellería de Sanidade este mismo miércoles.

El personal de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) inauguró este año saliendo cada día a la puerta, a las 17 horas, para denunciarla situación «crítica» y de «colapso» que arrastra el servicio, con un crecimiento continuado de la demanda desde su concentración en el nuevo hospital de Beade. Reprochaban falta de espacio físico» y «ausencia de soluciones estructurales».

Una de las promesas con las que la Dirección del Servizo Galego de Saúde (Sergas) aplacó las protestas y consiguió que se suspendieran las concentraciones fue la de que licitaría este verano la ampliación de las instalaciones.

Licitación sin fecha

«Nestes meses estívose traballando na redacción do proxecto básico e de execución da ampliación», aseguran desde la Consellería de Sanidade y añaden que «este proxecto vén de ser supervisado e aprobado» este miércoles, 26 de agosto. No ofrecen, sin embargo, un previsión de cuándo se podrá licitar. «Tras a aprobación do proxecto, estanse a axustar os pregos de licitación e, unha vez se obteñan os informes preceptivos, publicarase xa a súa licitación», explican.

La necesidad es clara. Desde que los servicios de urgencias del antiguo Xeral y el Meixoeiro se concentraron en el Álvaro Cunqueiro, en septiembre de 2015, las cifras de atención a adultos han mantenido una subida sostenida de alrededor del 30%. Es un aumento multifactorial, en el que influye tanto el envejecimiento de la población y los déficits de personal en Atención Primaria, como el aumento de la población de referencia con el trasvase de población desde Ribera Povisa o la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).

La pandemia del SARS-CoV-2 ya obligó a una remodelación por la que, entre otras cosas, se diferenció la zona pediátrica y se crearon una entrada y circuitos específicos y diferenciados. Pero los espacios para adultos se evidencian insuficientes en los continuos picos de actividad.

¿En qué consistirá la obra?

El proyecto inicial contemplaba la anexión del último local vacío de la planta — de entre 150 y 200 metros cuadrados— y la reorganización de espacios infrautilizados. La actuación se prevé realizar por fases para hacerla compatible con la actividad.

El jefe del Servicio de Urgencias del Chuvi, el doctor Ángel Pichel, explicaba que se remodelará la zona donde se hace la primera valoración de los pacientes por parte de enfermería, la de triaje. Se aprovechará una sala de espera de acompañantes que suele estar vacía para crear tres consultas dispuestas como un «peaje», para que no se mezclen los triados con los que aún no lo están.

El actual triaje se destinará a un área específica de salud mental, con circuito diferenciado, dos consultas de psiquiatría, una polivalente, una habitación de contención y una sala de espera propia.

Estos pacientes son ahora atendidos en la zona de consultas conocida como COTO, que se verá aliviada con esta actuación y donde se crearán tres salas más a costa de unos almacenes de suministros.

También se liberará así la actual zona de contención, que se destinará a un espacio para pacientes semicríticos, anexo a los dos cubículos de críticos.

En la sala lóbrega se creará la tercera zona de boxes, con capacidad para 9 personas. La primera tiene 18 puestos. La segunda, que nació con 8 boxes y tuvo que adaptar 8 más, se reordenará para hacer un control central. En total, habrá 43.