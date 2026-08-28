El salario bruto de los vigueses ya supera los 2.300 euros mensuales

Vigo marcó en mayo su récord histórico de afiliaciones a la seguridad social con 121.234, una cifra que culmina un proceso de crecimiento sostenido a largo plazo. Se tocó fondo en 2014 y, ahora, más de una década después, se recupera lo perdido. El IGE publicó hoy otro dato que crece en positivo: el de los cotizantes y su salario bruto. El primer trimestre de este 2026 se cerró con 96.793 de contribuyentes, casi dos mil más que el año anterior y un 8% más que en 2022. El salario medio alcanza ya los 2.311 euros, por lo que es 400 euros más alto que hace cuatro años.

Sin embargo, la brecha entre hombres y mujeres sigue latente. Aunque ellas son mayoría entre los cotizantes y su crecimiento en los últimos cuatro años fue mayor, sus bases medias de cotización continúan por debajo de las masculinas. En el primer trimestre de 2026, los hombres cotizaron de media por 2.483 euros al mes, frente a los 2.149 de las mujeres: una diferencia de 334 euros que evidencia que la recuperación del empleo y el aumento de los salarios todavía no han cerrado la desigualdad entre ambos sexos.

Pero, además, la radiografía de los cotizantes en Vigo revela una clara brecha entre la base y la cúspide de la estructura laboral. Los grupos profesionales de menor cualificación concentran el mayor número de contribuyentes: cerca de 60.000 cotizantes se encuadran en los grupos de oficiales, especialistas y peones, con una base media mensual de apenas 1.879 euros, mientras otros 45.407 pertenecen a los grupos administrativos y auxiliares, con una media de 1.987 euros. En el extremo opuesto, los 16.568 ingenieros, licenciados y personal de alta dirección cotizan por una media de 3.590 euros mensuales. La mayor parte del empleo, por tanto, se concentra en los escalones salariales más bajos, mientras las remuneraciones más elevadas corresponden a una minoría de los cotizantes.

Más jóvenes, menos dinero

Si bien la base media mensual del mes de marzo estaba en 2.311 euros, las cifras varían considerablemente dependiendo de la edad. Los menores de 29 años son los que menos cobran pese a ser uno de los grupos más numerosos. Los 13.809 jóvenes rondan de media los 1.591 euros de salario bruto. Los mayores de 60, los últimos de la tabla, tienen una base media mil euros más alta.

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En la otra cara de la moneda está el grupo de edad de entre 50 y 54 años, que en Vigo alcaza los 2.578 euros, 160 más que la media gallega. En número son 14.877, solo superados por los adultos de entre 45 y 49 años que suman 15.574.