Educación
Falta de tiempo del profesorado para realizar contenidos digitales, mal uso de la tecnología por el alumnado e «infraestructuras insuficientes»: las quejas de los coles de Vigo sobre el Plan Digital
Los colegios, a través del análisis DAFO, abordan las problemáticas en el campo digital, destacando también la preferencia de varios por los libros de texto o el desinterés de las familias
Huir de la tecnología en el aula es ya impensable; primero, porque el avance de la sociedad así lo reclama; segundo, por la cantidad de pantallas digitales, red wifi y otros kits en el aula y tercero, por el propio E-Dixgal, el programa de la Consellería de Educación que propone combinar los libros de texto con el digital a través de ordenadores portátiles.
Por ello, cada centro educativo cuenta con un Plan Digital propio, es un documento diseñado para impulsar el uso de las tecnologías en función de las características de su alumnado, familias, conexión, etc. En él también figuran las dificultades o «debilidades» con las que se encuentran a la hora de implantar contenidos digitales. Aunque no todos los colegios cuentan con este documento actualizado (o al menos no de forma pública), a través del portal EduCalidade de la Consellería, se pueden consultar buena parte de ellos relativos al curso 2025/2026. ¿Coindicencias? Más de las esperadas.
Carga lectiva
La mayoría de los colegios de Infantil y Primaria acusan «falta de tiempo del profesorado» para dedicarle a la realización de contenidos digitales que luego entregarán al alumnado a subirán a las aulsa virtuales, a las que también se hace alusión por su poco uso. Señalan así que el «porcentaje de tiempo» dedicado a la enseñanza digital es «escaso» e incluso que el conocimiento de los materiales de los Polos Creativos por parte de los docentes es «escaso», todo por la «carga lectiva»
Infraestructura insuficiente
Sobre los espacios y material disponibles, varios colegios señalan que «faltan» y, los que hay «están obsoletos». Es más, indican que para solicitar más equipamiento, tiene que hacer frente a procedimientos «sumamente complejos». Señalan otro que el aula de informática necesidad una mejor gestión que permita usar los portátiles con «mayor comodidad». Piden también «habilitar espacios específicos» y «optimizar los exitentes» para poder trabajar con las TIC, careciendo de una «infraestructura digital suficiente» para enseñar con estas tecnologías.
Admiten que se hace cada vez más necesario abordar «un comportamiento responsable» en el uso de la tecnología, tanto en su uso lectivo como a la hora de comunicarse a través de estas herramientas tecnológicas. Exponen que el conocimiento real de los estudiantes sobre estas herramientas digitales es baja, tanta que no saben «resolver problemas técnicos» o «codificar o programar. Directamente, uno de estos centros explica que los alumnos «carecen de habilidades digitales».
Por todo ello, entre los objetivos que formulan en este Plan Digital se centran en la formación docente a través de los cursos E-Dixgal, promover la participación de los alumnos en actividades a través de los Polos Creativos, elaborar un banco de recursos digitales, emplear con mas frecuencia el aula de informátia y promover y aplicar un uso «seguro, creativo y crítico» de las tecnologías digitales para potenciar el bienestar digital del alumno e, incluso, integrar el uso educativo del panel digital en los currículos escolares.
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