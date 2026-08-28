El PP reclama reabrir la oficina de turismo a pie de calle en el centro de Vigo

El Partido Popular de Vigo ha reclamado la reapertura de una oficina municipal de turismo a pie de calle en el centro de la ciudad, después de que las dependencias de López de Neira cerrasen hace casi un año. Los populares consideran que la ubicación actual del servicio en la lonja del Concello perjudica la atención a los visitantes y la imagen turística de Vigo.

El concejal popular Miguel Martín calificó la situación de «un despropósito y el mejor ejemplo de cómo no se debe recibir a un visitante por parte de una ciudad que presume de ser referente turístico».

Martín recordó que la oficina situada en López de Neira, a pocos metros de Príncipe, cerró el pasado octubre y sostuvo que, desde entonces, el gobierno local no ha materializado la apertura de unas nuevas dependencias pese a haberlas anunciado. Durante este tiempo, según explicó, las trabajadoras del servicio han sido trasladadas a la lonja del Concello y, durante algunas semanas, a la planta 11 del edificio consistorial.

«Once meses después del cierre del punto de información de López de Neira, este gobierno municipal sigue maltratando al turista obligándolo a perder buena parte de su tiempo subiendo hasta el ayuntamiento, donde el señor Caballero ha decidido esconder la oficina», afirmó.

El edil lamentó además que el Concello haya llegado al final de agosto sin disponer de un nuevo espacio específico de atención turística en el centro, precisamente durante uno de los periodos de mayor afluencia de visitantes.

«¿Acaso una potencia turística de verdad tendría cerrada su oficina de turismo? ¿En serio que Vigo no puede tener una oficina turística en el entorno de la Porta do Sol para recibir y atender como se debe al turista? ¿Es esa la imagen que queremos dar como ciudad acogedora?», se preguntó Martín.

El PP considera «urgente» recuperar un punto de atención en una ubicación céntrica y visible, similar al que funcionaba en López de Neira. Martín criticó que los viajeros se encuentren ahora «las persianas bajadas y la puerta cerrada allí donde deberían estar atendiéndoles».

Los populares miran ya a la próxima campaña de Navidad para reclamar una solución antes de uno de los periodos de mayor llegada de visitantes a Vigo. «Ya hemos perdido el verano, pero en apenas unos meses llegará la Navidad y no es de recibo que los turistas tengan que desplazarse hasta la lonja del Concello para ser atendidos entre ventanillas de trámites administrativos, y solo en horario de mañana», señaló.

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El concejal concluyó defendiendo que la atención presencial forma parte también de la proyección turística de la ciudad. «Cómo recibimos y atendemos a quienes nos visitan también es ‘Marca Vigo’. Y, por tanto, algo que hay que cuidar, y mucho», afirmó.