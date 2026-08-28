Marcos Shiny, el guardés que representará a Galicia en el torneo mundial de Pokemon GO en San Francisco

El circuito competitivo de Pokémon GO celebra en San Francisco su gran cita anual del 28 al 30 de agosto y Galicia cuenta con un único representante sobre el escenario internacional, Marcos Rodríguez, conocido en los deportes electrónicos como Marcos Shiny, acude al campeonato mundial como punta de lanza del talento gallego tras meses de intensa preparación en la modalidad PvP (jugador contra jugador). El jugador de A Guarda (31 años), parte indispensable de la comunidad viguesa de Pokémon GO, cruza el Atlántico empujado por la fuerza y el cariño de cientos de entrenadores gallegos.

El objetivo de Marcos en el torneo es ambicioso: «O obxectivo é chegar ao día 2, que sería facer top 32 do mundo», asegura el jugador, quien asume con orgullo la representación de su tierra y de su entorno: «Son galegofalante e é un orgullo representar a Galicia e á Guarda».

Entre seis y ocho horas diarias de preparación

Para llegar en el mejor estado de forma al certamen en Estados Unidos, Marcos ha seguido una estricta rutina de estudio de enfrentamientos y práctica intensiva: «Adestrei moito, levo dúas semanas meténdolle tódolos días entre 6 e 8 horas de práctica. Como fixen para o Internacional, que fixen top 25 e me serviu todo ese esforzo e dedicación co apoio da miña parella e da miña familia, os meus amigos pasan de min», bromea el guardés.

Marcos Shiny en un campeonato regional de Pokemon GO en Sevilla / FdV

Llegar a la élite mundial exige, además de destreza táctica, un importante esfuerzo económico, ya que el viaje a San Francisco corre íntegramente por cuenta propia del jugador. En el circuito oficial de Niantic, lograr que la organización asuma los gastos de estancia, vuelos y pase del campeonato está reservado únicamente a quienes consiguen situarse entre los ocho mejores de Europa.

La trayectoria del guardés con el videojuego de Niantic arrancó en el mismo instante de su lanzamiento: «xa no segundo día que saíu, ás dúas da madrugada saín en pixama de casa ata que atopei un Pokémon e logo fun durmir». La pandemia y una posterior etapa viviendo en el extranjero marcaron el punto de inflexión hacia la competición: «En Covid un amigo díxome de empezar directos en Twitch. Cando me fun vivir a Estados Unidos empecei a facer directos de Pokémon GO, a xente pedíame que competise».

La insistencia de sus seguidores le abrió la puerta a la parte táctica: «Empecei a xogar e ao principio frustrábame porque non conseguía ganar nin subir de rangos. Entón puxenme máis en serio con xente que me aconsellaba nos directos para mellorar mecanicamente e na toma de decisións, e a partir de aí empecei a ganar diñeiro e ir aos torneos».

El respaldo de la comunidad viguesa

Ese salto a la élite internacional coincide y se nutre del resurgimiento social del juego en las calles de la ría. Marcos forma parte activa de Pokémon ViGO, el colectivo ciudadano impulsado por Aarón Castro (ItsSuperRed) para recuperar la actividad presencial tras la pandemia.

La comunidad de Pokemon GO viguesa en una quedada en la Plaza de Compostela / FdV

El origen del grupo nació en agosto de 2023, durante unas vacaciones de Castro en Eslovenia que coincidieron con el Pokémon GO FEST Global: «Estuve buscando alguna comunidad de jugadores para participar en el evento en redes sociales y no encontré nada hasta que descargué Niantic Campfire. Entré en contacto con la comunidad local y pude jugar con ellos». Aquella experiencia compartida le hizo ver el contraste con Galicia: «Llegué a Vigo con un vacío grande; debido al COVID-19 la gente ya no jugaba de forma colectiva o solo lo hacía con sus grupos cerrados en zonas concretas. Decidí montar Pokémon ViGO y ver si las personas de Vigo y alrededores se unían».

La iniciativa no tardó en consolidarse: «Ha sido como una bomba y el crecimiento ha sido brutal en tan poco tiempo». Actualmente, el grupo cuenta con más de 1.400 miembros en Niantic Campfire y más de 240 en Telegram, sirviendo de punto de encuentro para quedadas, incursiones y el seguimiento colectivo de la andadura de Marcos Shiny en San Francisco.