El lujoso crucero «Azamara Quest» realiza su escala inaugural en el puerto de Vigo

Pequeño en tamaño pero grande en lujo. Así es el crucero Azamara Quest que pasó este viernes por el puerto de Vigo en escala inaugural, para que sus 674 pasajeros estadounidenses desembarcaron con el fin de visitar la ciudad y subir a varios autocares y descubrir los encantos de Baiona, Santiago de Compostela, Combarro y Pontevedra en excursiones organizadas.

El Azamara Quest es uno de esos cruceros trotamundos, que realizan largos viajes alrededor del planeta, en los que el pasaje decide si hacerlos completos o por sectores, embarcando en un puerto y desembarcando en otro distinto. Uno de estos últimos tramos es entre Portsmouth y Lisboa, de once noches de duración y escalas en Honfleur, Saint Malo, Burdeos, Bilbao, Ferrol, Vigo y Leixoes.

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Consignado por Incargo Galicia, el Azamara Quest da trabajo a 388 personas. Inaugurado en 2000 para la desaparecida Renaissance Cruises y tras pasar por varias navieras entre ellas la española Pullmantur Cruceros para la que trabajó como Blue Moon, en 2007 pasó a manos de Azamara Cruises, para la que opera desde entonces. Esta escala puso fin al tráfico de cruceros de agosto en el puerto de Vigo, que registró trece atraques y el desembarco de cerca de 35.000 cruceristas y 12.000 tripulantes.