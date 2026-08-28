La Lotería Nacional deja un primer premio en Vigo: 30.000 euros por décimo

La suerte ha vuelto a sonreír a Vigo. El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 27 de agosto, ha dejado parte de su fortuna en la ciudad, donde se vendieron décimos del 21.613, el número agraciado con el principal premio de la jornada.

En concreto, el boleto fue despachado en la Administración de Loterías número 25, situada en el número 81 de la calle Pizarro, según Loterías y Apuestas del Estado.

El primer premio está dotado con 300.000 euros a la serie, lo que equivale a 30.000 euros por décimo. Por el momento no ha trascendido cuántos décimos del número premiado se vendieron en Vigo, por lo que no es posible determinar la cantidad total repartida en la ciudad.

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El 21.613 no se vendió únicamente en Vigo. La suerte también alcanzó a puntos de venta de Mutxamel (Alicante), Burgos y Sevilla, entre los que quedó repartido el primer premio.