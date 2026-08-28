El muelle de Trasatlánticos prepara seis festivales de música para despedir el verano en Vigo
La iniciativa «Vigo Son e Mar» traerá más de 30 artistas y bandas para decirle adiós al verano 2026 junto al mar
Aunque no nos guste admitirlo, agosto toca a su fin y con él el verano y las vacaciones. Para hacerlo más llevadero y despedirlo por todo lo alto, el muelle de Trasatlánticos ya prepara seis festivales musicales para septiembre que pondrán punto y final a la temporada estival.
El puerto celebrará por primera vez el «Vigo Son e Mar», una iniciativa que traerá más de 30 artistas y bandas que amenizarán el adiós al verano 2026 desde un lugar privilegiado junto al mar. Entre los días 4 y 13 de septiembre, la iniciativa apoyada por Diputación y Xunta de Galicia, los vigueses disfrutarán de actuaciones para todos los gustos, tal y como refleja el cartel de la fachada de la Estación Marítima.
La organización ya ha comenzado a montar el escenario en el Puerto de Vigo que acogerá las seis fechas previstas. Las propuestas van desde la nostalgia ochentera del homenaje a Golpes Bajos y «La Movida viguesa» hasta la propuesta de «El campus», dirigida al público universitario que arranca el nuevo curso. Todo ello pasando por un tardeo con sabor a los años 2000 con «Nacidos para Bailar» o disfrutando del rap de HardGZ en «Lingua Urbana».
Completan el programa de festivales «Aqueles Marabillosos Anos 90», con lo mejor del pop y el rock de esa década, y «Orballo Cultural», que pondrá sobre el escenario a referentes de la música gallega contemporánea como Budiño, De Ninghures, Ortiga y Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre.
Estas serán las fechas de estos seis eventos, que además serán todos gratuitos menos el dedicado al rap:
- Nacidos para Bailar, el Tardeo de tu Vida: 4 de septiembre. Acceso libre hasta completar aforo.
- Aqueles Marabillosos Anos 90: 5 de septiembre. Acceso libre hasta completar aforo.
- El campus: 10 de septiembre. Acceso libre hasta completar aforo.
- Lingua Urbana con HardGZ: 11 de septiembre. Único evento de pago del programa.
- A Movida Viguesa: 12 de septiembre. Acceso libre hasta completar aforo.
- Orballo Cultural: 13 de septiembre. Acceso libre hasta completar aforo.
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