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El muelle de Trasatlánticos prepara seis festivales de música para despedir el verano en Vigo

La iniciativa «Vigo Son e Mar» traerá más de 30 artistas y bandas para decirle adiós al verano 2026 junto al mar

Escenario de un festival anterior instalado en el muelle de Trasatlánticos.

Escenario de un festival anterior instalado en el muelle de Trasatlánticos. / ALBA VILLAR

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Pablo Varela

Aunque no nos guste admitirlo, agosto toca a su fin y con él el verano y las vacaciones. Para hacerlo más llevadero y despedirlo por todo lo alto, el muelle de Trasatlánticos ya prepara seis festivales musicales para septiembre que pondrán punto y final a la temporada estival.

El puerto celebrará por primera vez el «Vigo Son e Mar», una iniciativa que traerá más de 30 artistas y bandas que amenizarán el adiós al verano 2026 desde un lugar privilegiado junto al mar. Entre los días 4 y 13 de septiembre, la iniciativa apoyada por Diputación y Xunta de Galicia, los vigueses disfrutarán de actuaciones para todos los gustos, tal y como refleja el cartel de la fachada de la Estación Marítima.

La organización ya ha comenzado a montar el escenario en el Puerto de Vigo que acogerá las seis fechas previstas. Las propuestas van desde la nostalgia ochentera del homenaje a Golpes Bajos y «La Movida viguesa» hasta la propuesta de «El campus», dirigida al público universitario que arranca el nuevo curso. Todo ello pasando por un tardeo con sabor a los años 2000 con «Nacidos para Bailar» o disfrutando del rap de HardGZ en «Lingua Urbana».

Completan el programa de festivales «Aqueles Marabillosos Anos 90», con lo mejor del pop y el rock de esa década, y «Orballo Cultural», que pondrá sobre el escenario a referentes de la música gallega contemporánea como Budiño, De Ninghures, Ortiga y Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre.

Estas serán las fechas de estos seis eventos, que además serán todos gratuitos menos el dedicado al rap:

Noticias relacionadas

  • Nacidos para Bailar, el Tardeo de tu Vida: 4 de septiembre. Acceso libre hasta completar aforo.
  • Aqueles Marabillosos Anos 90: 5 de septiembre. Acceso libre hasta completar aforo.
  • El campus: 10 de septiembre. Acceso libre hasta completar aforo.
  • Lingua Urbana con HardGZ: 11 de septiembre. Único evento de pago del programa.
  • A Movida Viguesa: 12 de septiembre. Acceso libre hasta completar aforo.
  • Orballo Cultural: 13 de septiembre. Acceso libre hasta completar aforo.

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