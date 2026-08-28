Puerto pesquero
La Festa do Marisco de Vigo prevé superar los 50.000 visitantes en el Berbés
Marta Villaverde inaugura la XIX edición de la cita, que se celebra durante ocho jornadas entre finales de agosto y principios de septiembre
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, participó este viernes en la inauguración de la XIX Festa do Marisco de Vigo, organizada por la Asociación de Comercializadores de Peixe de Vigo (Acopevi) en el puerto pesquero del Berbés. La cita se celebra del 27 al 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre. La organización prevé que esta edición supere los 50.000 visitantes.
Villaverde destacó el evento como escaparate de la calidad de los productos del mar de Galicia y del trabajo de los profesionales de toda la cadena pesquera. También puso en valor la labor de Acopevi en la promoción de pescados y mariscos gallegos y en su comercialización tanto en el mercado nacional como en destinos internacionales. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, invitó a vigueses y visitantes a acercarse a una cita que, además de su vertiente gastronómica, pretende poner en valor el peso del sector pesquero y marisquero en la economía de la ciudad. «Esta es la fiesta del mejor marisco del mundo, porque todo el marisco que se está tomando aquí es de Vigo, es de la ría de Vigo», afirmó el regidor.
La titular de Mar subrayó además la fortaleza del complejo mar-industria gallego y su capacidad para afrontar los retos del sector. «Tenemos la responsabilidad de seguir elevando la competitividad de nuestros productos del mar, su reconocimiento y la preferencia por su consumo tanto dentro como fuera de Galicia», afirmó. Según Villaverde, celebraciones como la Festa do Marisco permiten divulgar las cualidades nutricionales y gastronómicas de los productos pesqueros, fomentar su consumo y rendir homenaje a los profesionales y a las generaciones que han contribuido a consolidar la tradición marinera y gastronómica de Vigo.
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