Detenida una persona tras desmantelar un punto de venta y «cocinado» de drogas en Vigo
Durante la operación, la Policía Nacional se incautraón de 1.000 euros en efecivo y dosis de cocaína, heroína y hachís
La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta y cocinado de droga en el entorno de la calle Aragón de Vigo, en un operativo en el que fue detenida una persona por un presunto delito de tráfico de drogas.
Según informó este viernes el cuerpo policial, durante la intervención los agentes se incautaron de 30 gramos de heroína, 42 gramos de hachís, 2 gramos de cocaína y 1.000 euros en efectivo, además de diferentes útiles empleados para la preparación de la droga.
La operación se llevó a cabo alrededor de las 12:00 horas del jueves, cuando los investigadores ejecutaron una entrada y registro autorizada judicialmente en el inmueble. La actuación contó con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Vigo-Redondela.
Durante el registro, los agentes localizaron diversas cantidades de droga distribuidas en varios puntos de la vivienda, así como material destinado a su manipulación y preparación. Entre los objetos intervenidos había recipientes, instrumentos de calentamiento, elementos para el corte y otros útiles empleados para la elaboración de dosis.
La actuación culminó con la detención de una persona, que fue trasladada a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes.
La intervención se enmarca en el trabajo de los investigadores de la UDYCO para detectar y desarticular puntos de venta de droga al menudeo. La Policía Nacional señala que la vivienda había sido identificada como un punto de actividad ilícita sostenida, con un flujo constante de personas y movimientos que afectaban a la tranquilidad del entorno.
El detenido pasó a disposición judicial en la mañana de este viernes, en el marco de las diligencias instruidas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Dos.
La investigación continúa abierta para determinar posibles responsabilidades adicionales, identificar a otras personas vinculadas a la actividad delictiva y esclarecer el funcionamiento del punto de venta.
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