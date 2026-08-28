Casa Caridad de Vigo pide alimentos para mantener el Comedor de la Esperanza, que atiende a 150 personas al día

La Fundación Casa Caridad de Vigo ha puesto en marcha una campaña de recogida de alimentos básicos destinada al Comedor de la Esperanza, conocido popularmente como el Comedor del Berbés, que presta atención diariamente a 150 personas en situación de necesidad.

El servicio, ubicado en O Berbés, permanece activo los 365 días del año y ofrece cada mediodía un menú completo y equilibrado. Además, cuando las donaciones disponibles lo permiten, la entidad reparte alimentos entre sus usuarios para complementar su alimentación.

La campaña busca especialmente productos de consumo habitual y fácil conservación, como arroz, pasta, lentejas, legumbres en bote, huevos, aceite, barras de embutido y barras de queso.

Las aportaciones pueden entregarse directamente en la sede de la Fundación Casa Caridad, situada en el número 69 de la calle San Francisco. Para facilitar la colaboración a quienes no puedan desplazarse, la entidad ofrece también la posibilidad de realizar una compra por internet en cualquier supermercado y solicitar que el pedido se envíe directamente a esa dirección.

Casa Caridad admite igualmente donaciones económicas, tanto mediante transferencia bancaria como a través de bizum, utilizando para ello el código 04802.

Desde el Comedor de la Esperanza subrayan que cualquier aportación, por pequeña que sea, contribuye a garantizar la continuidad del servicio. La suma de las donaciones permite mantener una actividad que funciona durante todo el año y que busca dar respuesta a una necesidad tan básica como la alimentación.

Noticias relacionadas

La fundación recuerda que el comedor no se limita a servir una comida diaria, sino que pretende actuar también como un recurso estable de apoyo y atención para personas y familias que atraviesan situaciones de dificultad económica.