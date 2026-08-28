Caballero acusa a la Xunta de «burlarse de Vigo» al aplazar una nueva presa y reclama actuar «de forma inmediata»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, elevó este viernes el tono de su enfrentamiento con la Xunta por el abastecimiento de agua y reclamó al presidente gallego, Alfonso Rueda, que dé una respuesta a la construcción de una nueva presa aguas arriba del actual embalse. El regidor considera insuficiente la posición del Gobierno autonómico y acusa a la Xunta de estar «burlándose de esta ciudad» al situar las necesidades de nuevas infraestructuras en horizontes que, según censuró, llegan hasta 2070.

Caballero respondió así a la carta remitida por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en la que la Xunta defendía que el abastecimiento es una competencia municipal, cuestionaba que Vigo necesite nuevos recursos antes de mejorar el rendimiento de su propia red y rechazaba que el Concello esté asumiendo competencias autonómicas al suministrar agua a otros municipios.

El alcalde arrancó su réplica negando la premisa de que Vigo no tenga un problema de abastecimiento. «Parece ser que las únicas personas en Galicia que no se enteraron de que hay problemas de abastecimiento de agua en tantas y tantas ciudades y municipios son la conselleira de Medio Ambiente y el presidente Rueda», afirmó.

Según Caballero, las restricciones y recomendaciones de consumo adoptadas durante los episodios de sequía demuestran que la situación exige nuevas infraestructuras. «Claro que hay problemas de abastecimiento. ¿O es que no se enteró todavía de que los hay?», cuestionó.

También rechazó que pueda darse por existente la deuda que la Xunta reclama al Concello por el suministro de agua. «Está recurrida y, por tanto, mientras no lo digan los tribunales, la deuda es cero», sostuvo, antes de añadir: «Quien decide son los tribunales y no ella».

El abastecimiento a otros municipios

Caballero reivindicó además el papel de Vigo en el suministro de agua al área metropolitana. Recordó el reciente acuerdo con Baiona y aseguró que fue el alcalde de ese municipio quien acudió a Vigo ante sus dificultades de abastecimiento. «Fue una conversación amigable y quedó resuelto en un minuto», señaló.

El regidor citó también los casos de Moaña y Cangas para defender que es Vigo quien aporta recursos e infraestructuras al sistema metropolitano. «Quien resuelve los problemas de los vertidos y de las filtraciones en la conducción a Moaña no es la Xunta, es el Concello de Vigo. Y quien le da el agua a Cangas no es la Xunta, es el Concello de Vigo», afirmó.

Caballero incidió en que ese suministro procede de instalaciones financiadas por la ciudad. «Desde la potabilizadora que hizo el Concello de Vigo y que pagó en su totalidad el Concello de Vigo. Claro que es el Concello de Vigo. ¿Entonces quién es? ¿El Papa de Roma?», ironizó.

Las pérdidas de la red

Otro de los puntos de fricción es el rendimiento de la red viguesa. Frente a los datos manejados por la Xunta, Caballero aseguró que las pérdidas reales del sistema son del 6,3%, una cifra que calificó como «la menor de toda Galicia y de las menores de España».

El alcalde acusó además al Gobierno autonómico de ofrecer cifras diferentes en los últimos días. «Hace unos días decía Augas de Galicia que Vigo tenía unas pérdidas del 30%. Unos días después, la conselleira lo bajó al 25% y dos días después ya lo bajó al 20%. Debe ser que las pérdidas son flexibles», señaló.

«Hay agua; lo que no hay es agua embalsada»

El núcleo de su reclamación vuelve a ser la construcción de una segunda presa aguas arriba. Caballero aseguró que esta infraestructura ya figuraba en un estudio elaborado conjuntamente por la Xunta, el Gobierno de España y el Concello.

«Está acordado allí y está dibujado en el plano que aparece en el estudio que hicimos los tres juntos y pagamos los tres juntos», aseguró. Para el alcalde, el problema no está en la disponibilidad general del recurso, sino en la capacidad para almacenarlo durante periodos prolongados de sequía. «En Vigo hay agua. El problema es que no hay agua embalsada para soportar estas sequías», afirmó.

El regidor recordó además la crisis de 2017 y aseguró que entonces la Xunta llegó a plantear que, ante una situación extrema, fuese necesario restringir la actividad industrial. «La Xunta de Galicia nos llegó a decir que, si había problemas de agua, cerráramos Stellantis y toda la industria de Vigo», sostuvo.

Caballero considera incompatible ese antecedente con aplazar durante décadas una solución estructural. «Para el año 2070, restricciones de consumo y amenazas de que hay que cerrar la industria. Se están burlando de esta ciudad», censuró.

El alcalde reclamó iniciar cuanto antes la tramitación porque este tipo de infraestructuras requieren años de planificación y construcción. «Una presa tarda mucho tiempo en hacerse y por eso hay que empezar de forma inmediata. Llevo 15 años pidiéndola», afirmó.

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También advirtió del posible efecto económico de las dudas sobre el abastecimiento. «Cuando una empresa quiere venir a Vigo y escucha que hay problemas de abastecimiento de agua, lo duda. Y a lo mejor alguna empresa dejó de venir por estas causas», señaló. Caballero cerró su intervención trasladando directamente la responsabilidad política al presidente de la Xunta. «La conselleira a mí me da igual en términos políticos. Es el presidente de la Xunta el que tiene que responder de todo esto que está sucediendo y de este nuevo agravio gravísimo a la ciudad de Vigo», concluyó.