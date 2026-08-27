Vigo prepara 13,5 millones para las nuevas rampas de Gran Vía y el asfaltado de 95 calles

El Concello de Vigo prepara un nuevo paquete de obras que movilizará más de 13,5 millones de euros entre la ampliación de las rampas mecánicas de Gran Vía y un plan para actuar en 95 calles de la ciudad.

La actuación de mayor presupuesto corresponde a la nueva fase de las rampas de Gran Vía, que el Ayuntamiento prevé sacar a concurso en septiembre. El proyecto cuenta con 9,14 millones de euros y contempla la instalación de siete rampas en el tramo comprendido entre las calles Gerona y Tarragona, con una longitud total cercana al medio kilómetro.

Cada rampa tendrá entre 33 y 50 metros y se instalará en la mediana ajardinada del bulevar. El proyecto prevé mantener todos los árboles existentes y ampliar ligeramente la superficie verde con nuevas especies arbustivas. Las rampas estarán cubiertas y abiertas lateralmente.

La previsión del gobierno local es que las obras puedan comenzar a principios de 2027. Posteriormente se abordará el siguiente tramo, entre Tarragona e Illas Baleares, con un presupuesto aproximado de 8,2 millones de euros.

El objetivo final es crear un recorrido mecánico que permita desplazarse desde Plaza de América hasta Plaza de España, facilitando el tránsito peatonal por uno de los principales ejes de la ciudad. Caballero defendió que las rampas permitirán realizar el trayecto con mayor rapidez que el autobús al eliminar los tiempos de espera.

En paralelo, la junta de gobierno aprobará la contratación de obras en 95 calles de Vigo, con una inversión de 4,368 millones de euros. Los trabajos incluirán asfaltado, mejora de aceras y humanizaciones y comenzarán previsiblemente en septiembre, con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Las actuaciones se repartirán por distintos barrios y parroquias e incluyen tanto calles urbanas como numerosos caminos y travesías.

Estas 95 obras se integran en un plan extraordinario que prevé actuar en 372 calles y que contará finalmente con una inversión superior a 26 millones de euros. El Concello ya ha contratado otras 45 actuaciones y continuará licitando nuevos trabajos.

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Caballero calificó el programa como «la mayor obra que se hizo nunca en la historia de la ciudad», al sumar las actuaciones de renovación de pavimentos, aceras y espacios públicos.