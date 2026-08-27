Vigo levanta la recomendación de no bañarse en Samil y A Punta

El Concello de Vigo ha dado por finalizada la recomendación temporal de no bañarse en la zona central de la playa de Samil y en el arenal de A Punta, en Teis. La medida había sido comunicada el pasado 25 de agosto después de detectarse un episodio de contaminación microbiológica en ambos puntos.

El gobierno local había desaconsejado entonces el baño de forma temporal como consecuencia de la incidencia detectada en los controles de calidad del agua.

Según explicó el Concello al comunicar la recomendación, el episodio de contaminación se habría producido debido a las intensas lluvias registradas en las horas anteriores.

La medida afectaba a la zona central de Samil y a la playa de A Punta, dos de los arenales urbanos de Vigo, y debía mantenerse mientras persistiese la incidencia detectada.

Con el fin de la recomendación, deja de estar vigente la indicación municipal que desaconsejaba temporalmente el baño en las dos zonas afectadas.