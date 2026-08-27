Vigo convoca un concurso de ideas para transformar Plaza España

El Concello de Vigo quiere dar un paso más en la transformación de Plaza de España y encargar una visión global de cómo deberá ser el futuro espacio. La Gerencia de Urbanismo aprobará el martes la convocatoria de un concurso de ideas y proyectos destinado a definir la imagen, la estética y el funcionamiento de la nueva plaza, según anunció el alcalde, Abel Caballero.

La iniciativa pretende evitar que la transformación se limite a actuaciones aisladas sobre las distintas parcelas que rodean el espacio. El objetivo municipal es disponer de un diseño de conjunto que sirva como referencia para el desarrollo de los proyectos de edificación y urbanización que se ejecutarán progresivamente en el ámbito.

«Queremos definir adecuadamente la imagen y todo el conglomerado de la nueva Plaza de España», explicó Caballero, que planteó una intervención con una doble vertiente: una transformación estética y otra funcional. La intención es que el resultado permita incrementar el uso ciudadano de la plaza y de todo su entorno.

Uno de los objetivos del concurso será establecer unos criterios que deberán tener en cuenta los futuros proyectos de obras de cada una de las parcelas. El Concello quiere así garantizar una imagen coherente del conjunto y evitar que las nuevas edificaciones funcionen como elementos independientes.

La propuesta ganadora deberá servir como referencia para el desarrollo posterior de los proyectos y permitirá, según Caballero, «garantizar la estética del conjunto» y analizar tanto la funcionalidad individual de cada actuación como su encaje con el resto del espacio.

La operación urbanística de Plaza de España se está desarrollando mediante diferentes ámbitos y convenios vinculados a las parcelas que todavía deben completar su desarrollo. En los últimos meses se han producido avances en varios de ellos, con nuevos proyectos arquitectónicos y cesiones de suelo para uso público.

Más espacio para los peatones

El propósito final del Concello es que Plaza de España deje de funcionar fundamentalmente como un espacio de paso y gane protagonismo como lugar de estancia. Caballero volvió a defender la creación de una zona semipeatonal, con más espacio para caminar y permanecer.

«Queremos que sea una zona semipeatonal, que pueda ir la gente allí, las familias allí, a pasear, a estar y a disfrutar», señaló.

La idea encaja con el desarrollo urbanístico que se está tramitando para las distintas parcelas del entorno, que contempla nuevas zonas públicas y verdes y una progresiva peatonalización. En la denominada zona 3, entre Pizarro y Puerto Rico, por ejemplo, el proyecto prevé que alrededor del 85% de la parcela quede destinado a espacio público, con 800 metros cuadrados de cesión hacia Plaza de España y otros 184 hacia Puerto Rico.

La transformación no supone únicamente actuar sobre la plaza existente. El planeamiento permitirá completar la edificación de las parcelas que todavía permanecen vacantes, pero con condiciones destinadas a liberar superficie para uso ciudadano.

Uno de los proyectos ya conocidos, precisamente el de la zona situada entre Pizarro y Puerto Rico, plantea dos bloques de siete plantas, además de bajo y cubierta, dejando la mayor parte de la parcela libre para espacios públicos y zonas verdes.

En otra de las parcelas, situada entre Gran Vía, Honduras y Pizarro, el Concello concedió este año licencia para derribar el chalet del número 59 de Gran Vía, una actuación presupuestada en 300.000 euros que permitirá liberar suelo y avanzar en la futura reordenación del entorno. El Concello prevé allí una nueva edificación de baja altura y un diseño singular.

El objetivo es que la suma de estas actuaciones permita ampliar el espacio público y mejorar la integración de la plaza con la Gran Vía y las calles que la rodean.