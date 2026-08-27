Los principales rodajes de obras audiovisuales en Vigo dejan un impacto económico superior a los nueve millones de euros

Vigo se convierte con frecuencia en un auténtico plató de cine. Ejemplo de ello es el reciente rodaje de 'Pínkala', la nueva película de Juanjo Giménez. El cineasta, ganador de la Palma de Oro en Cannes y nominado al Óscar por su cortometraje 'Timecode' escogió a la ciudad olívica como uno de los escenarios principales para su nueva creación. Pero más allá del revuelo de las cámaras, los focos y las claquetas, las grandes producciones dejan otro tipo de huella mucho más tangible.

Concretamente, 9.219.000 euros de impacto económico en la ciudad olívica derivados de la filmación de las cuatro obras más relevantes del año pasado, tal y como han asegurado las propias productoras. Son la película 'A morte nos teus ollos' y las series 'Marusía. Vientos de honor', 'Caldas, el último barco' y 'Ágata y Lola'. Esta última es la única producción estrenada hasta la fecha, aunque se espera que el resto también vean la luz próximamente.

El gasto corresponde a conceptos como el alojamiento del equipo, restauración, alquileres, tasas y otros servicios que suponen una significativa inyección económica para las empresas locales. El mayor «taquillazo» en cuanto a inversión en la ciudad lo protagonizó 'Caldas, el último barco'. La serie producida por Secuoya Studios para Disney+ y basada en la novela del escritor gallego Domingo Villar generó 3.662.000 euros en Vigo. El rodaje se desarrolló a lo largo del verano pasado y dio el «corten» definitivo a mediados de septiembre. Se espera que llegue a la plataforma digital el próximo 30 de octubre.

En segundo lugar, 'Marusía. Vientos de honor' entra en escena con 2.700.000 euros de gasto generado en la ciudad, donde tuvo una importante presencia durante más de cinco meses, entre marzo y agosto de 2025. La obra producida por Unicorn Content para Mediaset España movilizó a casi 90 personas del equipo técnico. Un despliegue organizado para lograr convertir distintos rincones vigueses en escenarios de ficción y que, al mismo tiempo, dejó actividad en numerosos negocios y servicios locales.

El tercer puesto corresponde al largometraje 'A morte nos teus ollos', dirigido por Guillermo de Oliveira y producido por la gallega Sétima. La película conllevó un gasto en Vigo de 1.485.000 euros durante su rodaje y su estreno está previsto el 22 de enero de 2027. Por último, coloca el «The End» a este particular cartel de grandes producciones el thriller 'Ágata y Lola', de Portocabo, con un impacto económico de 1.372.000 euros.

La serie, estrenada en Atresplayer el pasado 12 de julio y con aspiración a emitirse en Antena 3, fue rodada desde mediados de octubre hasta febrero de este mismo año. En ella se pueden observar diferentes localizaciones viguesas, como pueden ser la Plaza de la Independencia, las calles Policarpo Sanz, García Barbón o Carral, Vigo Memorial o el Museo do Mar, entre muchas otras.

La segunda escena del impacto económico

Los datos ponen de relieve una de las caras menos visibles de un rodaje. Cada jornada de grabación implica mucho más que actores frente a una cámara: hoteles llenos, servicios de cáterin trabajando, vehículos y equipos alquilados, profesionales contratados... Por ello, la cifra comunicada por las productoras de estos cuatro proyectos —superior a los 9,2 millones de euros— será probablemente mayor después de filmar la última toma.

El escaparate todavía tiene recorrido. La promoción de Vigo que se genera al estrenar las obras audiovisuales a menudo aumenta el interés de los espectadores por visitar los espacios que dan vida a las diversas series y películas, por lo que el impacto económico que generan indirectamente estos rodajes en la ciudad olívica seguirá en crecimiento. A la espera de comprobar cómo recibe el público estas nuevas producciones, la economía local viguesa ya puede presumir de un buen primer plano.