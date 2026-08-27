Historias de barcos
Metalships convierte un crucero en un buque hotel para 300 mineros de litio en Groenlandia
La compañía minera Critical Metals Corp. adquirió por 7,5 millones de euros el buque, que ya a comienzos de año prestó servicio como cuartel flotante para el Ministerio de Defensa de Dinamarca dentro de la operación «Resistencia Ártica» frente a las arremetidas de Donald Trump. El astillero de Grupo Rodman lo reacondicionará para su nuevo cometido; los trabajos se alargarán hasta el mes de diciembre.
Sin pasaje y mientras se negociaba su venta, el pasado 18 de junio arribaba al puerto de Vigo el veterano crucero de expedición polar Ocean Endeavour para ser sometido a trabajos de mantenimiento en uno de los diques de Metalships, en Teis. El barco pertenecía a la armadora estadounidense Sunstone Ships Inc., que en ese momento no descartaba la posibilidad de enviarlo al desguace si finalmente no cristalizaba la venta.
La embarcación arribaba a Vigo procedente de Groenlandia, donde a comienzos de año había sido utilizada como cuartel flotante tras ser fletada al Ministerio de Defensa de Dinamarca, para dar alojamiento a soldados de la OTAN en el marco de la operación Resistencia Ártica, con la que el gobierno danés respondía a las ambiciones del presidente estadounidense Donald Trump de anexionar Groenlandia a su país. Pero todo quedó en nada y una vez vencido el flete, la patata caliente regresaba a manos de Sunstone que volvía a colgar en su buque el cartel de «se vende». Es cuando entra en escena la firma Critical Metals Corp., empresa minera de capital estadounidense especializada en la obtención de minerales críticos, especialmente litio, de gran demanda en nuestros días para la fabricación de las baterías recargables que utilizan los coches eléctricos y los dispositivos móviles.
La firma vio con buenos ojos la compra del Ocean Enceavour, que, según informó en una nota oficial, cerró a finales de junio por 7,5 millones de euros. El destino de la embarcación estaba marcado para ser transformada en buque residencial para los trabajadores del proyecto minero que Critical Metals desarrolla en la costa sur de Groenlandia, donde se le buscará acomodo tras adaptarlo en Vigo para su nuevo uso. La firma minera divulgó una nota de prensa en la que aseguraba que el Ocean Endeavour «fue seleccionado por su probada capacidad en entornos polares y su idoneidad para operar durante todo el año en Groenlandia. Una vez ubicado junto al Proyecto Tanbreez, cerca de Qaqortoq, el buque proporcionará alojamiento autónomo para hasta 300 personas del proyecto, lo que reducirá la presión sobre la limitada capacidad hotelera y de vivienda disponible en las comunidades circundantes, al tiempo que brindará apoyo logístico y de gestión de personal».
Según fuentes de Metalships & Docks, de Grupo Rodman, los trabajos de adaptación durarán hasta diciembre próximo y se centrarán en la puesta a punto de su equipo propulsor, repintado, aislamiento térmico y acondicionamiento de los 110 camarotes dobles de la nave, manteniendo los espacios públicos como cuando operaba como crucero.
La dilatada historia del Ocean Endeavour está estrechamente ligada al puerto de Vigo desde sus inicios. Fue construido en 1982 como ferry para la flota rusa del Báltico con el nombre de Konstantin Simonov, y destinado a las líneas regulares de pasaje y carga entre Rusia y los países bálticos. Los meses de verano sería fletado por operadores alemanes para cruceros a las islas Canarias, tocando en Vigo en tres ocasiones, en 1984. Muchos años después, volvería a ser visto en el puerto de Vigo otras cinco veces entre 2010 y 2014 como Kristina Katarina, ya bajo los colores de la naviera finlandesa Kristina Cruises. Ahora, al incombustible Ocean Endeavoour se le abre un nuevo futuro con conexión viguesa, tras cerca de medio siglo cubriendo singladuras como nave turística.
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