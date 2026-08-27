Luisa Sánchez y el Casco Vello de Vigo buscan fórmulas para dar más proyección a la Reconquista

La vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, mantuvo este jueves una reunión con representantes de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo para analizar nuevas fórmulas de colaboración que permitan reforzar y ampliar la proyección de la Festa da Reconquista en las próximas ediciones.

En el encuentro participaron el presidente de la entidad organizadora, Pepe Fumega, y su secretario, Fiz Axeitos, que trasladaron a Sánchez diferentes propuestas para seguir haciendo crecer una celebración que cada año reúne a miles de personas en el centro histórico vigués.

La reunión sirvió también para concretar los recursos y vías de apoyo que puede ofrecer la institución provincial. La vicepresidenta aseguró ver «con buenos ojos» las propuestas planteadas por la asociación para que la Reconquista «pueda promocionarse todavía más y poner en valor su historia».

Uno de los principales asuntos abordados fue el objetivo de conseguir para la fiesta la declaración de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que permitiría incrementar su difusión fuera de España. Sánchez valoró en este sentido el acuerdo alcanzado en el pleno del Concello de Vigo, que ya aprobó la moción necesaria para iniciar el camino hacia esta distinción.

«La declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional representaría un punto de inflexión para la Reconquista. El acuerdo del pleno municipal abre esa puerta. Ahora toca trabajar para que la fiesta más viguesa consiga esa declaración y sea más conocida más allá de nuestras fronteras», señaló la vicepresidenta provincial.

Sánchez destacó además el trabajo desarrollado por la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello desde la recuperación de la celebración a finales del siglo pasado. La Reconquista conmemora cada 28 de marzo la expulsión de las tropas napoleónicas de Vigo en 1809 y se ha convertido en uno de los principales acontecimientos festivos de la ciudad.

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«La asociación consiguió aglutinar a todo Vigo alrededor de la Reconquista. Esta fiesta contribuye a sentirnos orgullosos de nuestra historia y de nuestro presente como ciudad», afirmó Sánchez, que aseguró que desde la Deputación quieren acompañar a la entidad y «estudiar conjuntamente todas las posibilidades para que siga ganando proyección».