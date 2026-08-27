Transporte público
El auténtico «Cercanías» de Vigo alcanza los 68 viajes por día: Mar de Ons recupera las frecuencias express en barco a Cangas
La naviera retoma el martes 1 las salidas cada 20 minutos en el transporte de ría durante la franja matinal, lo que supone aumentar un 20% los servicios entre ambas localidades
La conexión supera el millón de viajes anuales gracias a sus precios, fiabilidad y frecuencias
No quedan días de verano ni para la metereología... ni para el transporte público. El fin del periodo vacacional lleva a recuperar el pulso habitual con horarios más pensados para trabajadores que para turistas. Y Entre los distintos medios, el «Cercanías» marítimo del que disfruta Vigo y su área metropolitana será uno de los que más lo note. La naviera Mar de Ons modificará los horarios del transporte de ría entre Vigo y Cangas desde este martes 1 de septiembre con la recuperación de las frecuencias "express" en la franja matinal.
Las salidas cada 20 minutos entre las 7 y las 10 de la mañana permitirán añadir una docena de viajes más entre ambas estaciones, alcanzando así los 68 a lo largo del día. El incremento en ese primer tramo horario, el de mayor demanda al combinarse desplazamientos por trabajo, estudios o citas médicas, es de un 50% más de plazas.
Este cambio se limita a los horarios de días laborables (lunes a viernes excepto festivos). Los horarios en fin de semana se prestarán con salidas cada hora a partir de las 07:00 horas los sábados y de las 08:00 horas los domingos y festivos desde Cangas, y desde Vigo a las 07:30 y 08:30 horas respectivamente.
El transporte de ría vive en los últimos años una nueva edad dorada gracias a su integración en el Transporte Metropolitano de Galicia y los distintos descuentos asociados al mismo. Así, los pasajeros disponen de transbordo gratuito a líneas de autobús interurbano y un horario fácilmente memorizable a lo largo de toda la jornada. En 2024 la línea entre Cangas y Vigo cerró el año con 1.053.292 usuarios, anotando en el primer semestre de 2025 una subida del 4,5% hasta los 617.000 usuarios hasta el 30 de junio.
«El precio es un elemento que ayuda pero si no fuera eficiente, fiable y útil la gente no lo usaría» señalaba el conselleiro Diego Calvo en julio de 2025 al valorar estos datos. «Se trata de fidelizar al servicio y para eso tiene que ser bueno, con frecuencias», añadió respecto al menor tiempo y coste que representa frente al viaje por carretera. Así, el 80% de los viajeros en transporte público entre Vigo y Cangas emplean la vía marítima pese a la existencia del Corredor do Morrazo.
Comparativa con el tren
Esta histórica conexión por vía marítima supone lo más parecido a un Cercanías que puede disfrutar un vecino o visitante a Vigo y su área. Aunque el pacto de investidura entre PSOE y BNG incluía la creación de un núcleo de este tipo entre Vigo y Pontevedra, casi tres años después de su firma todavía no se ha implementado.
En la actualidad hay 24 servicios por sentido entre ambas ciudades, dando cobertura a estaciones intermedias con miles de viajeros cada mes como Redondela y Arcade. Sin embargo, existen franjas horarias sin cubrir y no existe una unificación tarifaria entre los AVE, Avlo, Alvia, Media Distancia y Regionales que cubren los 28 kilómetros de recorrido.
Al mismo tiempo, tampoco está prevista la integración de los barcos en el abono único lanzado en enero por el Ministerio de Transportes.
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