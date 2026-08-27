La Festa do Marisco redobla su apuesta en O Berbés con ocho días de sabor a ría

El corazón marinero de Vigo vuelve a convertirse desde este jueves en un gran comedor al aire libre. O Berbés acoge una nueva edición de la Festa do Marisco, que este año da un salto de formato y duplica su duración: serán ocho jornadas repartidas entre dos fines de semana, del 27 al 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre.

El certamen, organizado por Acopevi —Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo— con la colaboración de la Autoridad Portuaria, vuelve a instalarse en el Porto Pesqueiro con una propuesta reconocible: producto del mar, ambiente festivo y una programación pensada para prolongar la sobremesa hasta bien entrada la noche.

La inauguración oficial será este viernes, a las 13.15 horas, con el pregón de la actriz y cómica viguesa Arantxa Treus, conocida por espectáculos como Los Monólogos de la Treus y por sus trabajos en series como Serramoura, Gondar o Fariña. Está prevista la asistencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana; el delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades; el secretario territorial de la Xunta en Vigo, Fernando González Abeijón; y el presidente de Acopevi y de la propia fiesta, Juan López, junto a la gerente de la asociación, Mar Amate.

Del percebe al bogavante

La carta vuelve a ser uno de los grandes reclamos. Habrá mejillón al vapor y a la vinagreta, arroz de mariscos, vieira a la gallega, zamburiñas, navajas, gambón, nécora, cigala, bogavante, camarón, percebe, ostras de Arcade, pulpo á feira y empanadas artesanas, además de vinos con denominación de origen gallega.

Los precios arrancan en los ocho euros, con la intención de mantener el carácter popular de una cita que busca acercar el marisco tanto a los vigueses como a los visitantes que estos días llenan la ciudad.

La principal novedad está en el calendario. Frente al formato más reducido de otras ediciones, la Festa do Marisco se extiende ahora durante dos fines de semana completos, una fórmula con la que la organización pretende dar más recorrido a una celebración ya consolidada en el calendario estival vigués.

Música entre mesas

La gastronomía será el eje, pero no el único argumento. Durante todas las jornadas habrá música ambiental y los sábados y domingos al mediodía actuarán tríos musicales. Por las noches, el protagonismo será para distintas agrupaciones locales.

La Asociación Os Ventos de Comesaña actuará el viernes 28; la Asociación Atlántida de Matamá, con su grupo de gaitas, lo hará el sábado 29; la Asociación Musical A Papuxa, el viernes 4 de septiembre; y Algarabía Grupo Folk, junto a la Banda del Club Naval, cerrará el programa de actuaciones el sábado 5.

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También habrá actividades infantiles los sábados y domingos al mediodía, reforzando el carácter familiar de una cita que cada verano vuelve a convertir O Berbés en uno de los puntos más animados de la ciudad. La Festa do Marisco cuenta con el apoyo de la Xunta, la Autoridad Portuaria, la Zona Franca, el Concello y la Diputación de Pontevedra, además del patrocinio de Estrella Galicia, Abanca y Froiz.