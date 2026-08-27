A Coruña logra cerrar en 36 días un contrato con Volotea para cinco rutas y 200.000 plazas anuales

Hay quien no deja pasar el tiempo en un mercado tan competitivo como el de la aviación comercial en nuestro país. El Concello de A Coruña ha logrado garantizar su conectividad hasta 2030 en apenas 36 días, el tiempo que ha pasado desde que el Consorcio de Turismo anunció su contrato de 6,5 millones de euros para cinco rutas hasta que ha encontrado aerolínea. Volotea regresará al aeropuerto de Alvedro seis meses después de finalizar sus últimos contraros en vigor en él y lo hará a lo grande, al ser el único operador interesado en el nuevo plan de conexiones aéreas nacionales.

La compañía de bajo coste vuelve a elegir A Coruña como su aeropuerto de referencia en Galicia, donde aterrizó por primera vez hace una década gracias a un primer acuerdo con el Concello de Vigo. Aunque llegó a barajar instalar una base en Peinador, aunque la adjudicación a Air Nostrum de un contrato muy similar a éste hizo que finalmente eligiera Asturias para ello.

Volotea retomará con financiación pública los vuelos a Bilbao, Valencia, Alicante y Málaga que ya operó con anterioridad mientras tuvo dichos fondos. A mayores, añadirá Sevilla, un destino estrella en la terminal herculina hasta que Vueling lo centralizó en Santiago.

Estas rutas supondrán unas 200.000 plazas anuales como mínimo para Alvedro, lo que le permitiría mantenerse por encima del millón de viajeros anuales que Peinador podría perder el próximo año. Los pliegos para el contrato de tres años —prorrogable por un cuarto— exigen entre 2 y 4 frecuencias semanales a cada una de estas ciudades, dependiendo de la misma y la época del año.

En ellos se fijan un mínimo de 63.360 plazas para Sevilla, 37.440 asientos para Valencia y Málaga y 32.400 con Bilbao y Alicante; aunque el operador siempre podría programar más. «Nuestra intención es que, antes de que finalice este año, los primeros aviones puedan cubrir las nuevas rutas», indicó la alcaldesa, Inés Rey, a la espera de formalizar el contrato.

La guinda internacional con Inditex

Estas cinco conexiones logradas por el Consorcio de Turismo en cinco semanas veraniegas son el pilar del nuevo plan de conectividad del gobierno herculino. La guinda llegará gracias a la colaboración de Inditex, que aportará 1,5 millones de euros en el contrato para cuatro destinos internacionales: París, Londres, Lisboa y Estambul. En ellos incluirá la promoción de A Coruña como destino turístico para eventos culturales o sociales y ratificará su «doble aval» ya que buena parte de los billetes a estos hubs serán necesarios para sus trabajadores.

Mientras tanto, Peinador afronta su última semana con seis destinos durante este verano. Durante todo el otoño, ante la falta de acuerdos entre Concello, Xunta y Diputación, habrá solamente cuatro. Es la cifra más baja de su historia.