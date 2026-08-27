La corporación municipal de Vigo rememora a los alcaldes socialistas fusilados hace 90 años

La corporación del gobierno de Abel Caballero se congregó este jueves en el Xardín da Memoria Histórica del cementerio de Pereiró, en Vigo, para rememorar la figura de Emilio Martínez Garrido y José Antela Conde, alcaldes socialistas de Vigo y Lavadores, respectivamente. Ambos fueron fusilados junto a otros representantes políticos y sindicalistas hace 90 años, el 27 de agosto de 1936.

Durante el acto, Caballero reivindicó la memoria de quienes definió como «bravos defensores de la democracia» y recordó que su «delito era ser demócratas y querer transformar este país». El regidor extendió el homenaje a Antonio Bilbatúa Zubeldía, Demetrio Bilbatúa Zubeldía, Enrique Heraclio Botana, Avelino Torres López, Ubaldo Gil Santostegui, Ramón González Brunet e Ignacio Seoane, también víctimas de la represión.

El alcalde destacó que todos ellos habían sido elegidos democráticamente por la ciudadanía y subrayó la necesidad de mantener vivo su recuerdo «con respeto, memoria y proximidad», vinculando aquella lucha con los valores de la democracia actual. También tuvo palabras para sus familias, que durante décadas padecieron la persecución y la marginación, así como para todas las víctimas de los asesinatos cometidos en España en aquel año, muchas de ellas todavía desaparecidas.

Caballero aprovechó además para alertar del avance de la extrema derecha a nivel internacional. «Tenemos que hacer de muro de contención a ese avance que pretende que volvamos a etapas que no queremos», afirmó antes de concluir que Vigo mantendrá cada año este acto de memoria y seguirá reivindicando el «valor extraordinario» de quienes defendieron el progreso y la democracia hasta el punto de llegar a perder la vida por sus ideales.