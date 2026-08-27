Programa del Gobierno
Cine Sénior llevará a más de 33.000 mayores a las salas de Pontevedra por dos euros
El Gobierno destina cerca de 112.000 euros a seis cines de la provincia, cinco de ellos en Vigo, que concentra prácticamente la mitad de las ayudas concedidas en Galicia
El programa Cine Sénior del Ministerio de Cultura permitirá financiar más de 33.000 entradas a precio reducido en seis salas de la provincia de Pontevedra, que recibirán en conjunto 111.753,50 euros dentro de la cuarta edición de esta iniciativa dirigida a mayores de 65 años.
Cinco de los cines beneficiarios se encuentran en Vigo: Tamberlick, Yelmo Cines Vialia Vigo, Multicines Norte, Ocine Premium Gran Vía y Yelmo Cines Vigo. A ellos se suma Minicines Central, en A Estrada.
La provincia de Pontevedra concentra así prácticamente la mitad de los cerca de 240.000 euros concedidos en Galicia dentro del programa, según destacó este jueves el subdelegado del Gobierno, Abel Losada.
La iniciativa permite a las personas mayores de 65 años adquirir entradas por dos euros un día a la semana. En esta edición, el precio reducido estará disponible en las sesiones de los martes hasta junio de 2027.
Losada señaló que el programa «facilita el acceso de las personas mayores a la cultura y, al mismo tiempo, apoya a las salas de exhibición cinematográfica de la provincia, que desempeñan un papel fundamental en la vida cultural de nuestras ciudades y villas».
Una iniciativa con fuerte demanda
El Ministerio de Cultura da continuidad a Cine Sénior tras la respuesta registrada en las anteriores convocatorias. En la pasada edición, 16 de las 18 salas gallegas adheridas agotaron los créditos inicialmente previstos, lo que llevó al Gobierno a ampliar la subvención hasta situar en 200.000 euros la cantidad finalmente destinada a Galicia.
Alrededor de 43.000 personas participaron en el programa en la comunidad durante la edición anterior.
A escala estatal, según los datos de la Federación de Cines de España, hasta el 31 de diciembre de 2025 habían acudido a las salas al amparo de Cine Sénior 1.559.438 espectadores.
El programa persigue además favorecer la participación de las personas mayores en la vida social y cultural, promover un envejecimiento activo y combatir situaciones de soledad no deseada.
Los datos provisionales difundidos por el Gobierno reflejan también el peso del cine nacional entre este público: ocho de las diez películas más vistas por los usuarios del programa fueron producciones españolas, incluidas las tres primeras del ranking.
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