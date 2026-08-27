Sanidad
La CIG denuncia que médicos sin MIR atienden en los PAC del área de Vigo
La central sindical advierte que «non é algo puntual» y puede afectar a la calidad asistencial
La Confederación Intersindical Galega Saúde advierte que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) está contratando personal médico sin especialidad para atender en los Puntos de Atención Continuada del Área Sanitaria de Vigo. Señala que tienen reclamaciones en esta línea desde casi todos estos dispositivos y asegura que «non é algo puntual»
Su secretaria comarcal, Pilar Rodríguez, recuerda que detectaron esta práctica a principios de verano y reclamaron a la Gerencia del área que la retirara. No fue así. «Lonxe de desistir nesta práctica irregular, mantivo e mesmo aumentou a frecuencia na contratación de persoal medico sen MIR», denuncia la central. Hace 15 días, preguntaron por el respaldo legal de la medida, dónde se está aplicando y con qué asiduidad, sin recibir respuesta.
«Esta cuestión transcende o ámbito laboral ou das contratacións, xa que o que está en xogo é a garantía de que as persoas que acoden a un PAC, especialmente ante unha situación urxente, sexan atendidas por profesionais que dispoñan da formación e cualificación necesarias para desenvolver as funcións que teñen asignadas», advierte y recuerda que la atención urgente requiere una formación específica, de cuatro años de duración.
Rodríguez sospecha que el Sergas utiliza una norma aprobada con motivo de la pandemia por COVID que permitía habilitar a médicos sin especialidad para funciones de apoyo. Reconoce la labor que pueden desempeñar con labores de desburocratización en Atención Primaria, pero denuncia que en los PAC «non cabe outra función que non sexa asistencial».
Advierten que «pode incorrer en intrusismo profesional e afectar a calidade asistencial prestada». No culpabilizan a los profesionales, sino que responsabilizan a la Administración que asigna funcións asistenciais a profesionais que non dispoñen da especialidade específica requirida para o posto, desvalorizando, deste xeito, a especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria.
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