Caballero vuelve a cargar contra la Xunta por el agua y alerta del peor nivel histórico de Eiras

Abel Caballero volvió a cargar este jueves contra la Xunta por la gestión del agua en el área de Vigo. El alcalde aseguró que el embalse de Eiras atraviesa «el peor momento de su historia» en cuanto a nivel de llenado y acusó al Gobierno gallego de no dar respuesta a los problemas de abastecimiento que afectan a distintos municipios del entorno.

Los datos reflejan que, a día 24, el agua embalsada en Eiras superaba ligeramente el 60%, una cifra muy inferior a la media histórica, que se sitúa en el 84,55%.

Caballero sostuvo que las recientes lluvias solo han frenado el descenso de las reservas, pero no han conseguido revertir la situación. El regidor recordó además las dificultades de abastecimiento de Baiona y citó también las incidencias en la conducción hacia Moaña y las pérdidas detectadas en la red de Redondela como ejemplos de problemas en cuya solución, según defendió, está interviniendo Vigo.

El alcalde rechazó asimismo las cifras de pérdidas de agua en la red viguesa difundidas por la Xunta y aseguró que las fugas reales se sitúan en el 6,3 %. También negó que el Concello mantenga una deuda con la Administración autonómica por la gestión de Eiras y recordó que existe un litigio judicial abierto sobre una factura.

Caballero volvió a reclamar como solución de futuro la construcción de una nueva presa aguas arriba de Eiras. Según afirmó, esta alternativa figura en un estudio firmado en 2022 por el Gobierno central, la Xunta y el Concello de Vigo. El regidor criticó que la planificación autonómica sitúe su horizonte en 2070 y reclamó medidas inmediatas ante el riesgo de nuevas sequías y restricciones en el abastecimiento.

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El alcalde cerró su intervención responsabilizando directamente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y anunció que le enviará el estudio sobre las alternativas para garantizar el suministro de agua en el área de Vigo.