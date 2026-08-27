BNG reclama la «reapertura inmediata» de 180 camas hospitalarias cerradas en Vigo

El BNG exige al Sergas a la reapertura inmediata de las 180 camas hospitalarias que permanecen clausuradas este mes en el área sanitaria de Vigo, dentro del calendario estival y que se prevé mantener en septiembre con entre 99 y 90 puestos clausurados. La formación nacionalista reclama adelantar la reapertura ante la «elevada presión asistencial y las demoras y cancelaciones en ingresos e intervenciones».

El portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha considerado «inaceptable» mantener el cierre de camas cuando en el Hospital Álvaro Cunqueiro se han tenido que desdoblar en los últimos días hasta diez habitaciones individuales, mientras las Urgencias registran cifras diarias de unos 500 pacientes y el Punto de Atención Continuada de la calle Pizarro soporta una sobrecarga permanente.

Pérez Igrexas ha calificado de «despropósito y absoluta irracionalidad» las decisiones adoptadas por el Gobierno de Alfonso Rueda en la sanidad pública viguesa y ha reclamado «la reactivación del cien por cien de los recursos para agilizar los ingresos y evitar las cancelaciones y demoras inasumibles en intervenciones y tratamientos».

El portavoz nacionalista ha vinculado además el «colapso» hospitalario con el «desmantelamiento deliberado» de la sanidad pública por parte de la Xunta y ha alertado de que las políticas del Gobierno gallego están «golpeando la verdadera columna vertebral de la atención sanitaria», con esperas de más de 20 días en los centros de salud y agendas sin citas disponibles durante las próximas cuatro semanas.

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«Los vigueses no merecemos este castigo ni una sanidad precarizada y lenta», ha subrayado Pérez Igrexas, quien ha defendido la necesidad de reponer el personal necesario y garantizar una atención sanitaria pública, digna y de calidad, al tiempo que ha reclamado al PP que «tiene que dejar de jugar con nuestra salud».