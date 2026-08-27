Un aparatoso accidente entre tres vehículos obliga a cortar el tráfico frente al cementerio de Teis

Un aparatoso accidente entre tres vehículos obligó este jueves a cortar temporalmente uno de los carriles de la calle Ángel de Lema y Marina, en Vigo, en sentido Redondela. El choque se produjo delante del cementerio de Teis.

El siniestro tuvo lugar en torno a las 11.45 horas, cuando un particular contactó con el 112 Galicia para informar de la colisión. Según indicó durante la llamada, varias de las personas implicadas podrían necesitar asistencia sanitaria.

Desde la central de emergencias se movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar para atender a los afectados y regular la circulación.

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El accidente provocó además problemas de tráfico en dirección a Redondela. El carril en ese sentido tuvo que permanecer cortado durante parte del operativo mientras se procedía a la retirada uno de los vehículos implicados. El coche presentaba todo el frontal destrozado a consecuencia del impacto y tuvo que ser retirado de la calzada por una grúa.