«Si me encuentras por la calle, corre; no vas a quedar viva»: condenado en Vigo un alumno por amenazar a su profesora

El respeto al profesorado se ha convertido en una batalla diaria en demasiadas aulas. Insultos, amenazas, humillaciones y pérdida de autoridad han cruzado la puerta de colegios e institutos, dejando a muchos docentes sin más herramientas ante sus alumnos que la Justicia.

Una profesora de Música de un instituto público denunció a uno de sus estudiantes por las violentas palabras que le espetó durante una clase y delante de todos sus compañeros: «¿Me vas a expulsar por esto, tía, de qué vas?», «qué puto asco me das, siempre igual, te odio con todas mis fuerzas», «si me encuentras por la calle ya verás lo que te va a pasar, no vas a quedar viva, corre, corre, que si no ya verás lo que te va a pasar, ya verás como te vas a callar, a partir de ese momento no vas a hablar nunca más» y «ojalá tengas un cáncer, un cáncer de pulmón».

Con claro tono «intimidatorio» y buscando «amedrentar» a docente, las expresiones provocaron en ella un «temor» que la mantuvo de baja 180 días y reagudizó síntomas del trastorno adaptativo que tenía estabilizado como insomnio, llanto frecuente, rumiación, disminución de agilidad...

Condena

Por todo ello, el Juzgado de Menores y ahora también la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Vigo, condenaron al menor a 8 meses de libertad vigilada con la obligación de realizar un programa de resolución de conflictos sin que medie la violencia y tratamiento ambulatorio psicológico y psiquiátrico por igual tiempo para control y seguimiento de su trastorno. A mayores, sus padres deberán indemnizar a la profesora en 2.000 euros por las lesiones causadas.

Hechos

Los hechos ocurrieron el 27 de enero del pasado curso, cuando el menor tras ser expulsado de clase por la docente debido a su «mal comportamiento, ya que no paraba de interrumpir la clase y molestar a otros compañeros» le dijo en tono intimidatorio las expresiones anteriormente señaladas; hechos que fueron reconocidos por el propio menor y también por el director y orientadora del instituto. Ambos afirmaron que el escolar ya había sido expulsado en «numerosas ocasiones» aunque esta era la primera vez que «amenazaba directamente» a una profesora.

La docente llevaba ya tres años dándole clase al alumno condenado y había sido expulsado por la docente en todos ellos, por lo que este mal comportamiento era recurrente.

En cuanto a la responsabilidad civil de los padres del menor, la Audiencia de Vigo recuerda que la normativa establece «directamente» la responsabilidad solidaria de los progenitores, sin supeditarla a la negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, correspondiendo a estos la carga de acreditar que no favorecieron con dolo o negligencia la «conducta ilícita» del menor.

En este caso, recuerdan las magistradas viguesas, no se ha practicado prueba «que justifique, aconseje y fundamente» la moderación de la responsabilidad de los progenitores del estudiante.

La sentencia, de fecha 17 de junio, no era firme y contra la misma cabía recurso de casación.