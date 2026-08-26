Vithas Vigo invierte dos millones de euros para ampliar su Instituto Cardiovascular

El Instituto Cardiovascular del Hospital Vithas Vigo (ICV) acaba de estrenar instalaciones renovadas. El centro de Vía Norte ha reorganizado su planta baja para concentrar en 350 metros cuadrados toda la actividad diagnóstica, ambulatoria y no invasiva de este servicio.

La actuación forma parte de una inversión que ronda los dos millones de euros, mediante la que se han duplicado las consultas de cardiología —hasta las 6 actuales—, acomodándolas en el espacio que hasta ahora ocupaba el área de dirección del hospital. Esta última se ha trasladado a la quinta planta.

Las dependencias incluyen también dos áreas de pruebas diagnósticas no invasivas, equipadas con cuatro ecógrafos, tres equipos de ergometría de altas prestaciones y 30 holters, además de dos salas de cardiología intervencionista en el área quirúrgica para hemodinámica, cateterismos y electrofisiología, así como un área de rehabilitación cardiaca que se ha ubicado en la tercera planta.

Vithas explica que el plan «tiene como objetivo mejorar la experiencia de cliente» y anuncia que, además de la reorganización de los espacios y la ampliación de equipamientos, el ICV ha incorporado a tres nuevos profesionales, con los que la plantilla asciende a 18 cardiólogos especialistas, «para conformar y consolidar el mayor servicio privado de cardiología de Galicia, con todas las subespecialidades, incluyendo cirugía y hemodinámica de urgencias» y especifica que es la única unidad privada de Galicia con actividad 24 h.

Desgrana que, tras una inversión continuada en tecnología puntera para prevención, diagnóstico y tratamiento, el ICV en Vigo ha triplicado su actividad en los últimos cuatro años, por la derivación constante de pacientes privados desde puntos de toda Galicia. En 2025, la actividad del ICV en Vigo registró un impulso cercano al 20%, en pacientes atendidos, en consultas —hasta rozar las 22.000— y en pruebas diagnósticas —más de 7.200—.

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«La reforma acometida en el Instituto Cardiovascular Vithas en Vigo amplía la funcionalidad del área de cardiología y la experiencia de paciente y forma parte, además, de un plan mucho más ambicioso para consolidar a Vithas Vigo como un hospital de alta complejidad y resolución, con tecnología de vanguardia y con un equipo de profesionales de alta cualificación y especialización», señala Ciro Cabezas, gerente de Vithas Vigo.