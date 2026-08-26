Vigosónico, el local municipal de ensayo, se consolida entre las bandas musicales emergentes de la ciudad

Vigosónico suena cada vez más fuerte. El local municipal de ensayo de Vigo se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro de las bandas musicales emergentes de la ciudad, con una demanda que no deja de crecer. Entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, el número de formaciones usuarias pasó de 64 a 89, una cifra que integra a 277 artistas. Este incremento cercano al 40% confirma el tirón de este espacio público y gratuito, así como el interés por la música de las nuevas generaciones. A nivel general, más de 1.200 usuarios disfrutan de los servicios que ofrece el centro.

La evolución ha sido constante y se divide por trimestres. Entre los pasados meses de septiembre y noviembre se registraron 64 formaciones. El número ascendió a 73 en el siguiente trimestre, hasta alcanzar un total de 89 bandas viguesas en mayo, al cierre del último trimestre, con los últimos datos recogidos. Una auténtica escalada de decibelios creativos que tiene lugar en estas instalaciones dependientes de la Concellería de Xuventude del Concello de Vigo.

Desde 2011, el espacio se dirige a personas que quieren dar rienda suelta a su creatividad musical y experimentar en este ámbito. Para ello, tienen a su disposición un lugar profesional en el que músicos y grupos de cualquier estilo pueden ensayar, componer, preparar directos y dar forma a sus canciones. El acceso al local, situado en el Parque Tecnolóxico de Valadares, es completamente público y gratuito. La licitación de su gestión durante 2026, 2027 y parte de 2028 suma un importe de 328.357 euros.

Cinco salas para que la música no pare

El corazón de Vigosónico son sus cinco salas de ensayo, climatizadas y acondicionadas acústicamente para garantizar unas buenas condiciones de sonido. Están preparadas tanto para solistas como para formaciones y cuentan con batería completa, dos amplificadores de guitarra, un amplificador de bajo, una mesa de mezclas, dos micrófonos que pueden ser utilizados tanto para voces como para instrumentos adicionales y sistema de escucha P.A. con el fin de ofrecer una experiencia lo más real posible.

La fórmula parece funcionar. Por norma general, cada tres meses se abre una convocatoria pública para que las personas interesadas puedan solicitar plaza. La selección tiene en cuenta, entre otros criterios, el orden de llegada de las solicitudes, el empadronamiento en Vigo, la edad —dando prioridad a los menores de 35 años— y la novedad de la banda.

Quienes consiguen plaza disponen de ocho horas mensuales de ensayo, distribuidas en un turno semanal de dos horas. Las sesiones se desarrollan de martes a domingo, de 17.00 a 19.00 horas y de 19.15 a 21.15 horas. Para mantener el ritmo y facilitar la organización, las ausencias deben justificarse con al menos 48 horas de antelación.

El perfil de las bandas del local municipal es tan variado como una buena programación de conciertos. Rock, electrónica, pop, metal y otros estilos comparten espacio en Vigosónico. En cuanto a las personas usuarias, 210 son hombres y 67 mujeres, lo que supone un 76% frente a un 24%, respectivamente. Precisamente, uno de los retos del área de Xuventude es conseguir que cada vez más chicas se incorporen a este circuito creativo, reforzando así la presencia femenina hacia un equilibrio de ambos géneros.

Del ensayo a la grabación

Vigosónico no se queda en el ensayo. El recorrido puede comenzar entre instrumentos y terminar con composiciones listas para ser lanzadas a los oyentes. Las bandas locales pueden dar así un salto al estudio a través de Demosónico, el espacio de grabación del centro. Las formaciones seleccionadas cuentan con ocho horas repartidas en dos sesiones de tarde para registrar una demo que pueda convertirse en una carta de presentación y herramienta de promoción.

En la última convocatoria participaron 14 bandas, entre ellas Lady Nada, Coiotas, Cans Sen Dono, Raposa Crime y Voice of the Voiceless. Siete fueron finalmente seleccionadas mediante un sistema de puntuación que valora aspectos como el uso de Vigosónico como local de ensayo, el empadronamiento en Vigo, la edad de la formación y la producción propia.

El impulso musical se extiende además a la Academia, que en mayo alcanzó su máximo histórico, con 251 personas. Las clases gratuitas ofrecen iniciación al canto, guitarra, bajo y batería en sesiones de una hora. El canto es la especialidad con mayor demanda, con 68 alumnos, seguido de la guitarra, con 61.

Talento joven con mirada profesional

El espacio también acoge iniciativas destinadas a estimular la creación musical. Entre ellas destaca la segunda edición del Laboratorio de Creación Musical para la Juventud, recientemente finalizada.

El alcalde de Vigo junto a los participantes de la segunda edición del Laboratorio de Creación Musical para la Juventud. / FdV

Durante dos semanas, 45 jóvenes de entre 12 y 22 años, distribuidos en nueve grupos, participaron en una formación intensiva centrada en la composición, el arreglo y la interpretación de una canción. El programa contó además con expertos de distintas áreas de la industria musical, creando un puente entre el talento joven y la experiencia profesional.

En definitiva, Vigosónico se configura como mucho más que un local donde conectar un amplificador. Es un espacio para crear, aprender, experimentar y convertir ideas en canciones y, a juzgar por sus cifras, la música que sale de Valladares tiene cada vez más ganas de hacerse oír.