Vigo estrena la nueva edición de ‘SEREAS’ para saldar la deuda histórica con las mujeres del mar

El Concello de Vigo, la Fundación para la Pesca y el Marisqueo (Fundamar) y la Cooperativa de Armadores (ARVI) han presentado el estreno de la nueva edición del proyecto SEREAS, Mulleres do Mar, una iniciativa consolidada que cumple nueve años visibilizando el papel económico, social y cultural de las mujeres en el sector marítimo-pesquero y conservero gallego.

Durante el acto, el alcalde Abel Caballero desgranó los tres ejes centrales del programa para 2026: la ampliación del repositorio digital Somos SEREAS con dos nuevas piezas audiovisuales y fichas biográficas, la 12ª Xornada SEREAS de debate en octubre y una ruta en catamarán por la ría para divulgar la historia local en clave de género. «El objetivo es preservar la memoria de las mujeres del mar y darles la visibilidad histórica y social que merecen», remarcó el regidor.

Por su parte, el presidente de ARVI, Javier Touza, puso el foco en el reconocimiento histórico del sector: «Estamos en deuda con las mujeres, han sido trascendentales desde la Revolución Industrial como trabajadoras, madres y contables en sus hogares. Gracias a ellas hoy somos lo que somos», afirmó, solicitando además formación en igualdad para el alumnado de las escuelas náutico-pesqueras.

La comparecencia sirvió también para reivindicar el papel de la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, como madrina de una iniciativa que contó desde sus inicios con el respaldo directo del área municipal de Igualdad. En este sentido, Caballero celebró la sólida alianza público-privada fraguada en la ciudad para defender el patrimonio marítimo femenino: «Concello, Fundamar y armadores nos unimos en un único bloque de acción para poner en valor el papel histórico, presente y futuro que juegan las mujeres en el mar».

Asimismo, la gerente de Fundamar, María Caldeiro, agradeció la apuesta y el convenio con el Concello: «SEREAS es un eje vertebrador dentro de nuestra fundación y nos enorgullece que Vigo sea el epicentro de esta labor por las mujeres del mar».