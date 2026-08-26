Vecinos de Vigo denuncian basura y falta de mantenimiento junto al acceso de la VG-20 a Stellantis

Vecinos de San Andrés de Comesaña denuncian el estado de abandono del vial que conecta la VG-20 con la factoría de Stellantis y de varios puntos del entorno del talud de Sanín, en las proximidades del molino Da Regueira. Reclaman una actuación de las administraciones y organismos competentes ante la acumulación de basura, plásticos, envases, neumáticos, maleza y restos vegetales.

Las imágenes facilitadas por los residentes muestran residuos desperdigados tanto junto a la carretera como entre la vegetación. Los vecinos advierten además de que esta situación está provocando un «evidente deterioro» del entorno y alertan del «consecuente aumento de ratas y peligro tanto de contaminación como de incendio».

Foto aportada por los vecinos que muestran la cantidad de basura en la zona. / Cedida

Uno de los puntos que más preocupa a los denunciantes es el margen del río, donde aseguran que llegaron a acumularse numerosos restos vegetales hasta obstaculizar el cauce. Según explican, ante la ausencia de una actuación de limpieza fueron los propios vecinos quienes retiraron el material.

«Consideramos inadmisible tener que asumir labores de limpieza y mantenimiento que deberían estar garantizadas por los responsables de la conservación de estos espacios», señalan los residentes, que inciden especialmente en la necesidad de mantener en buenas condiciones el cauce.

Intervención «urgente»

Los afectados reclaman ahora una intervención «urgente e integral» que contemple la retirada de residuos y neumáticos, el desbroce y limpieza de los márgenes, así como un mantenimiento periódico y una mayor vigilancia para impedir nuevos vertidos.

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Foto aportada por los vecinos que muestran la cantidad de basura en la zona. / Cedida

También piden que se concrete qué administración u organismo es responsable de conservar cada uno de estos espacios y que se establezca un calendario de actuaciones para evitar que la acumulación de basura y vegetación vuelva a repetirse y genere nuevos problemas en el entorno y en el propio cauce.