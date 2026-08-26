Las rampas mecánicas de Pintor Colmeiro entrarán en servicio este jueves

El Concello de Vigo pondrá en funcionamiento este jueves las nuevas rampas mecánicas de la calle Pintor Colmeiro, según anunció el alcalde, Abel Caballero, que destacó que la infraestructura ha superado satisfactoriamente las últimas pruebas técnicas y de seguridad.

«Hace unas fechas poníamos en marcha las de Pintor Lugrís y ahora las de Pintor Colmeiro», señaló el regidor, que explicó que durante las últimas semanas las instalaciones estuvieron en periodo de pruebas para realizar los últimos ajustes y completar los informes de seguridad. «Todo resultó extraordinariamente bien», aseguró.

La recepción de la obra está prevista para este jueves y, una vez completado ese trámite, las rampas quedarán abiertas al público.

Caballero subrayó que la actuación permite salvar una pendiente del 10% en una calle «empinadísima» y remarcó especialmente su utilidad por la presencia de un centro de salud en la parte alta. «Por tanto, es muy aconsejable haberlas hecho», afirmó.

Las nuevas rampas son cubiertas y han supuesto una inversión de 2,5 millones de euros. La intervención no se ha limitado a la instalación de los elementos mecánicos, sino que ha incluido también una ampliación del espacio destinado a los peatones y de las aceras, así como mejoras en las zonas verdes.

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Según detalló el alcalde, el proyecto ha incorporado asimismo actuaciones de mejora de la accesibilidad y de la seguridad viaria, renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, nueva pavimentación y la instalación de luminarias LED.