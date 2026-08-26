El precio mensual de los menús escolares escala ya por encima de los 100 euros

Productos ecológicos, integrales o de temporada y la obligación de fruta y verdura a diario. Estas son alguna de las directrices que desde abril marcan el menú de los comedores escolares. El Gobierno nacional unificó, y a su vez endureció, los criterios alimenticios de la comida de los menores en los colegios, ganando en calidad pero repercutiento también en el bolsillo de las familias.

Adaptarse a esta nueva ley ha conllevado una subida de los precios del servicio, concretamente en torno a los 20 euros más al mes. A falta de la aprobación definitiva de los precios por parte de FOANPAS, el colectivo de madres y padres de alumnos de Vigo que gestiona un total de 24 comedores escolares, hay centros educativos que ya fijaron los precios de sus menús y estos superan por primera vez los 100 euros mensuales.

Por ejemplo, el ANPA del CEIP Pintor Laxeiro anunció que para el curso 2026/2027 el precio del comedor escolar será de 103,25 euros en caso de que el alumno coma los cinco días de la semana, que es lo habitual. Si el menor hace uso del servicio 4 días, el precio es de 86,75 euros; por tres días serán 68 euros, por dos días 47,25 y un día solo serán 24,50 euros mensuales.

Atendiendo a los precios que se fijaban por FOANPAS en la última licitación del servicio, en el curso 2024/2025, el precio máximo del menú era de 82,50 euros; por cuatro días 68,50 euros, por 3 días 54 euros, por dos días 37 y por un día a la semana 19 euros semanales.

Esta subida no pillará por sorpresa a las familias. Aunque FOANPAS ya tenía hechos buena parte de los deberes y sus menús cumplían con bastantes de los puntos que marca ahora como obligatorios la nueva ley de comedores escolares (que también se hace extensible a cafeterías, máquinas expendedoras y quioscos dentro del recinto educativo), anunció una nueva licitación del servicio que encarececía los precios. Y es que los productos ecológicos o de temporada cuestan más ya que su oferta es limitada, al igual que la gama de alimentos integrales.

El comedor escolar es uno de los servicios complementarios que año tras año gana más usuarios y en edades cada vez más tempranas, desde Infantil hasta Primaria. La mitad de los colegios públicos de la ciudad están gestionados por FOANPAS a través de empresas de cátering y la otra mitad por la Xunta, bien a través de estas empresas o de forma directa al contar con cocina propia. En el último curso, fueron más de 6.000 los escolares vigueses que comían en el comedor.

¿Cómo hacer los menús semanales?

¿Qué incluye este nuevo real decreto de comedores escolares? La obligatoriedad y prohibiciones son las siguientes: se prohiben productos con altos contenidos en ácidos grasos saturados, trans y azúcares añadidos en máquinas y cafeterías; se prioriza el horno, vapor, hervido y plancha, limitando las frituras a un máximo de una vez por semana y el uso obligatorio de sal yodada y aceite de oliva virgen para aliños.

El uso de platos precocinados —como pizzas, canelones, croquetas o empanadillas— queda limitado a un máximo de una ración al mes; las frituras no podrán ofrecerse más de una vez por semana; al menos el 45% de las frutas y hortalizas deben ser de temporada y un mínimo del 5% del coste de adquisición debe ser de origen ecológico, o en su defecto, ofrecer al menos 2 platos principales ecológicos al mes.

Además, quedan prohibidas las bebida azucaradas, energéticas y bollería industrial.

Con todo, los menús deben responder a las necesidades médicas e incluso religiosas del alumnado: a diario, en los comedores de Vigo, se sirven hasta cien menús alternativos al basal (el primario) atendiendo a alergias, intolerancias o diversas patologías sanitarias. También se tiene en cuenta al alumnado con necesidades educativas especiales, en concreto, al alumno TEA, que requiere de una disposición concreta de los alimentos o limitar los de un color.

Primeros platos

Los primeros platos de un menú semanal deben contener hortalizas (de una a dos raciones por semana), legumbres (de una a dos raciones por semana), arroz (una ración a la semana) o pasta (también una ración por semana).

Segundos platos

En los segundos platos, los pescados (de una a tres raciones por semana, con alternancia de azul y blanco), huevos (también de una a dos raciones por semana), las carnes un máximo tres raciones a la semana (máximo una ración de carne roja a la semana, máximo dos raciones de carne procesada al mes). Y por último, la proteína vegetal debe estar presente hasta un máximo de cinco raciones semanales.

Postres

Los postres deberán estar compuestos de frutas frescas, de cuatro a cinco raciones por semana. Otros postres, preferentemente yogur y cuajada sin azúcar añadido o incluso queso fresco pero un máximo una vez a la semana. Sobre las guarniciones, se priorizan las ensaladas variadas, de tres a cuatro raciones por semana.