El PP denuncia en Vigo que la recaudación fiscal crece en Galicia casi el doble que en el conjunto de España

El Partido Popular denunció este miércoles en Vigo la «asfixia fiscal» que, a su juicio, ejerce el Gobierno de Pedro Sánchez sobre familias y autónomos y advirtió de que el incremento de la recaudación tributaria está siendo especialmente intenso en Galicia. Los diputados nacionales Irene Garrido y Pedro Puy señalaron que los ingresos fiscales aumentaron un 18,3% en la comunidad durante el primer semestre del año, frente al 10,4% registrado en el conjunto de España.

Ambos parlamentarios atribuyeron esta evolución a lo que calificaron como una «persistente voracidad» fiscal del Ejecutivo central y aseguraron que está teniendo como consecuencia una pérdida de poder adquisitivo de las familias. Según expusieron, los ciudadanos disponen actualmente de un 2% menos de renta real que en 2021.

Por este motivo, los populares volvieron a reclamar que la tarifa del IRPF se adapte a la inflación, una medida que, recordaron, ya fue respaldada por una mayoría del Congreso de los Diputados.

Garrido sostuvo que España vive «bajo la mayor presión fiscal de su historia» y aseguró que durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez se han producido «hasta 100 subidas de impuestos». La diputada vinculó esta situación con un incremento de los ingresos públicos de 180.000 millones de euros y de la deuda pública en otros 500.000 millones.

La parlamentaria viguesa puso especial énfasis en la situación de los 204.000 autónomos gallegos, un colectivo para el que reclamó nuevas medidas de alivio fiscal y administrativo.

Entre ellas, el PP plantea la exención de la gestión del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, así como una tarifa cero para emprendedores, una reducción de la burocracia que permita limitar las declaraciones fiscales a dos al año, una ley de segunda oportunidad y bonificaciones del 100% de las cotizaciones por el primer trabajador contratado.

Garrido criticó también lo que calificó como «incumplimientos» del Gobierno con este colectivo y citó, entre otros ejemplos, la falta de aplicación de la normativa europea relativa al IVA, la devolución del exceso de cotización y las dificultades para acceder a la prestación por cese de actividad.

«Reclamamos justicia contributiva y que el esfuerzo fiscal de los autónomos se corresponda con un Estado que cumple lo que promete», señaló.

La diputada contrapuso esta situación con las políticas de apoyo de la Xunta y aseguró que las distintas líneas autonómicas destinadas a trabajadores por cuenta propia superan este año los 42 millones de euros. También recordó que Galicia es una de las comunidades con mayor peso de los autónomos y que estos representan la inmensa mayoría del tejido de pequeñas y medianas empresas.

«Duro» regreso de las vacaciones

Por su parte, Pedro Puy vinculó la evolución de los impuestos con el incremento de los precios y señaló que una inflación interanual del 4,2% en la provincia de Pontevedra hará «especialmente duro para las familias este regreso de las vacaciones».

El diputado popular sostuvo que los ciudadanos tienen hoy menor capacidad para afrontar sus gastos corrientes que en 2019 y atribuyó esta pérdida de poder adquisitivo a la falta de reformas para mejorar la productividad, a la ausencia de nuevos presupuestos generales y al aumento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo.

Puy incidió especialmente en el efecto de la denominada progresividad en frío, que se produce cuando los salarios suben para compensar la inflación pero no se actualizan en la misma medida los tramos del IRPF.

«Gañamos máis nominalmente, pagamos máis de IRPF e, como consecuencia, en termos netos gañamos menos e perdemos capacidade de compra», resumió.

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El parlamentario recordó que el PP ha impulsado iniciativas en el Congreso para modificar al menos los tres primeros tramos del impuesto, los mínimos personales y las deducciones vinculadas a las circunstancias familiares. A su juicio, la negativa del Gobierno a aplicar estos cambios provoca que aumente la recaudación mientras las familias tienen más dificultades para asumir sus gastos habituales.