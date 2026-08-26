Vertidos
La plataforma CÍES acusa a las administraciones de «irresponsabilidad» por la contaminación de la ría de Vigo
El colectivo señala a Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria, Portos de Galicia, los concellos y la Xunta y reclama más control sobre los vertidos de los barcos y mejoras en la red de saneamiento
La Plataforma pola Defensa da Ría de Vigo “CÍES” ha denunciado la «irresponsabilidad» de las administraciones públicas competentes ante los episodios de contaminación registrados este verano en las aguas de la ría de Vigo y de la ensenada de Aldán. El colectivo considera que, pese a las actuaciones desarrolladas durante las últimas décadas, «non son quen de acadar e garantir a calidade das augas das rías», una situación que, advierte, afecta a la actividad pesquera, turística y medioambiental.
La plataforma reparte las responsabilidades entre distintos organismos. En primer lugar, apunta a Capitanía Marítima, a la que reprocha que no ejerza el debido control sobre las embarcaciones que deben disponer de instalaciones de saneamiento a bordo para el tratamiento de las aguas residuales y de tanques de almacenamiento que permitan realizar los vertidos posteriormente en tierra.
También señala a la Autoridad Portuaria de Vigo y a Portos de Galicia, a los que responsabiliza de la «falta de puntos de vertido en terra coa debida conexión á rede municipal de saneamento» para que las embarcaciones comerciales o deportivas puedan descargar sus residuos previamente tratados. La organización reclama además una mayor vigilancia sobre los buques que se encuentran en tránsito, atracados o fondeados en la ría para impedir que viertan directamente al mar aguas residuales procedentes de sus sentinas.
Las críticas alcanzan asimismo a las administraciones locales y a la Xunta de Galicia. CÍES sostiene que no se está avanzando suficientemente hacia un sistema separativo de aguas pluviales y residuales que evite los vertidos directos al mar cuando, durante episodios de lluvia intensa, el caudal supera la capacidad de la red unitaria de saneamiento antes de alcanzar las estaciones depuradoras.
La plataforma considera que esta combinación de carencias explica parte de los problemas de calidad del agua detectados en los últimos meses y exige a las distintas administraciones que asuman sus competencias para garantizar el saneamiento de la ría. El comunicado está firmado por el presidente de la Plataforma pola Defensa da Ría de Vigo “CÍES”, Serxio Regueira Gómez.
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