La naviera Piratas de Nabia opera con normalidad en las Rías Baixas pese del aviso amarillo por lluvias y tormentas

Piratas de Nabia mantiene este miércoles sus salidas desde Vigo, Cangas, Moaña, Bueu y Portonovo conforme a la programación prevista, después de evaluar las condiciones de viento, mar de fondo y visibilidad. La naviera asegura que las rutas se desarrollan con normalidad pese a los avisos amarillosactivados por lluvia y tormentas.

La alerta por precipitaciones comenzó a las 09.00 horas y se prolongará hasta las 15.00 horas, ante la posibilidad de que se superen los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, las provincias de Pontevedra y A Coruña estarán en aviso amarillo entre las 12.00 y las 18.00 horas por tormentas localmente intensas.

La compañía recuerda que el aviso meteorológico «es un aviso de vigilancia, no una prohibición de navegar» y señala que la decisión de mantener o suspender cada travesía corresponde al capitán del buque, siguiendo las instrucciones de Capitanía Marítima y, cuando proceda, del Parque Nacional de las Illas Atlánticas.

La gerente de Piratas de Nabia, Susi Acuña, subraya que la seguridad es el criterio que determina cada salida. «Nunca navegamos cuando las condiciones meteorológicas no son seguras para nuestros clientes y nuestros trabajadores», afirma.

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La naviera precisa además que las cancelaciones comunicadas por otras compañías afectan a conexiones concretas con la isla de Ons desde Bueu, Portonovo y Sanxenxo y no al conjunto de las rutas marítimas de las Rías Baixas.