La Diócesis de Tui-Vigo renueva parroquias, Pastoral Familiar y sus seminarios

El obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Antonio Valín Valdés, ha hecho públicos nuevos nombramientos para reforzar la atención pastoral en varias parroquias de Vigo y Tomiño, así como en la Delegación diocesana de Pastoral Familiar y en los seminarios de Tui y Vigo. Según explicó la diócesis, los cambios buscan ofrecer «una mejor y mayor atención» a las distintas áreas pastorales y paliar algunas de las carencias existentes.

En Vigo, Luis González Cedeira asumirá la cura pastoral de Santa María de Castrelos, responsabilidad que compaginará con las parroquias de Santa Lucía de Vigo y San Pedro de Sárdoma. González Cedeira es además consiliario de la Hospitalidad diocesana de Nuestra Señora de Lourdes. Por su parte, José Alberto Montes Rajoy y Francisco Javier Alonso González atenderán conjuntamente la parroquia de Santo Tomé de Freixeiro, al tiempo que continuarán encargándose de Santa Marta y San Antonio de la Florida.

Los cambios alcanzan también al municipio de Tomiño. José Antonio García Acuña será párroco de San Martiño y San Campio de Figueiró, Santiago de Estás y San Pedro de Forcadela. Mantendrá además su responsabilidad al frente de la Delegación de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, organismo que, entre otras tareas, coordina la campaña del Domund en la diócesis.

Un matrimonio al frente de Pastoral Familiar

Una de las principales novedades afecta a la Delegación diocesana de Pastoral Familiar, que estará dirigida por Leandro Rivero Vidente y Ángela Rosa Romero Fontao. El matrimonio lleva 34 años casado, tiene dos hijos y reside en Vigo desde 1992.

Ambos cuentan con una larga vinculación con la vida diocesana y durante la última década han colaborado en las actividades de Pastoral Familiar. Participan también en la catequesis familiar de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

Rivero es maestro y licenciado en Geografía e Historia y trabaja en la Administración General del Estado. Romero, también maestra y licenciada en Geografía e Historia, es diplomada en Ciencias Religiosas y cuenta con un máster en Coaching Familiar. Además, colabora con el Centro de Escucha Diocesano y forma parte de la Comisión Abeiro.

Menduiña suma la rectoría del Seminario Mayor

En el ámbito de la formación sacerdotal, Antonio Menduiña Santomé, doctor en Sagrada Escritura por la Universidad Pontificia de Roma, continuará como rector del Seminario Menor «San Paio» de Tui y asumirá además la rectoría del Seminario Mayor «San José» de Vigo.

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Menduiña compatibilizará estas responsabilidades con la de formador del Seminario Mayor Interdiocesano «Apóstolo Santiago», situado en Santiago de Compostela, cargo para el que fue nombrado el pasado 17 de julio.