El Concello de Vigo reclama a la Xunta más apoyo a los centros educativos para mejorar la calidad de la enseñanza

Varios son los centros educativos públicos que, especialmente antes de que se inicie el año escolar, solicitan a la Xunta de Galicia que destine más recursos para mejorar la calidad de la enseñanza. En Vigo, un total de 16 colegios han reclamado una ampliación en la plantilla docente para poder ofrecer así una atención más personalizada a cada estudiante.

Sin embargo, según ha denunciado Abel Caballero, alcalde de la ciudad, todas las peticiones han sido denegadas. Ante la situación, el regidor ha mostrado su apoyo a las escuelas al considerar que «la formación es lo más importante que se puede tener». Por tanto, insta al organismo autonómico que destine más recursos a una causa como esta y que autorice las ampliaciones.

«Cuando un centro educativo quiere ampliar la oferta educativa, la Xunta de Galicia tiene que decir que sí porque eso podrá significar menos estudiantes en cada una de las clases en todos los lugares de Vigo y, por tanto, una mejor formación», proclamó Caballero. El alcalde considera que «la Xunta quiere ahorrar dinero para llevárselo a otros sitios de Galicia», pese a que, a su juicio, «quien paga los impuestos es Vigo».

Los 16 colegios

Los 16 centros educativos que han solicitado un aumento en el número de profesores son los CPR Aloya, Daniel Castelao, Estudios Marcote, FP Montecastelo, Marcote, Nortempo Formación, Plurilingüe Amor de Dios, Plurilingüe Andersen Augalonga, Plurilingüe Apostol Santiago, Plurilingüe Compañía de María, Plurilingüe Labor, Plurilingüe María Inmaculada, Plurilingüe Padre Míguez, Plurilingüe San José de Cluny, Quiñones de León y San Fermín.

«Cualquier centro educativo que plantee una ampliación de su oferta tiene que ser apoyado desde la Xunta de Galicia porque eso significa una mayor docencia, una mayor educación y, por tanto, chicos y chicas mejor formados», concluyó el alcalde.