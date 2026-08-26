Caballero exige a Rueda el «cese inmediato» de la conselleira de Medio Ambiente por la gestión del agua en Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, elevó este miércoles el tono contra la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, a la que volvió a responsabilizar de la gestión del abastecimiento de agua en el área viguesa y reclamó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que la releve de su cargo. «Rueda la tiene que cesar de forma inmediata», aseguró el regidor, que acusa a la responsable autonómica de no afrontar la construcción de una nueva presa aguas arriba de Eiras, una infraestructura que considera imprescindible para garantizar el suministro futuro a más de 600.000 habitantes.

Caballero respondió así a las declaraciones realizadas por Vázquez sobre las actuaciones de la Xunta en materia de abastecimiento y saneamiento. El alcalde rechazó, en primer lugar, que el Ejecutivo gallego pueda atribuirse una inversión de 75 millones de euros en la depuradora viguesa y recordó que la ciudad abona anualmente alrededor de seis millones de euros por el canon de saneamiento. «La Xunta no invierte ni un céntimo y, por tanto, desde que gobierna, desde 2009, pagamos esos 75 millones y le dimos 25 millones más», sostuvo. Caballero acusó a la conselleira de querer «engañar a la ciudad» y afirmó que el dinero que Vigo aporta a través de ese canon se utiliza «en otros lugares» de Galicia.

El alcalde reivindicó, además, que la aportación fundamental para la construcción de la depuradora procedió del Gobierno central durante la etapa de Elena Espinosa como ministra de Medio Ambiente, con financiación europea. «Quien pagó la depuradora fue Elena Espinosa, que consiguió 100 millones de Europa para ello», afirmó.

También rechazó las críticas de la Xunta sobre la gestión municipal de la presa de Eiras y sus instalaciones. Caballero aseguró que las válvulas instaladas en su día tuvieron que ser sustituidas porque «las pusieron mal» y restó valor a la reclamación económica planteada en relación con la presa, al recordar que el asunto se encuentra recurrido ante los tribunales. «Ya se verá qué deciden. En este momento no hay ninguna deuda», señaló.

El regidor defendió asimismo el papel de Vigo ante los problemas de abastecimiento que afectan a otros municipios del área. Citó los casos de Baiona, Moaña y Redondela para sostener que es el Concello vigués el que termina asumiendo actuaciones en infraestructuras que prestan servicio supramunicipal. «Cuando hay problemas en Baiona, los arregla Vigo. Cuando hay problemas en la conducción a Moaña, quien lo arregla es Vigo. Y cuando hay un problema en el desvío de la traída de Eiras hasta Redondela, lo arregla Vigo», enumeró.

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Pero Caballero situó el principal enfrentamiento con la Xunta en el futuro del abastecimiento. A su juicio, la cuestión central es la construcción de una nueva presa aguas arriba de Eiras, una actuación que asegura que fue acordada en su momento entre Xunta, Gobierno de España y Concello. «Aquí llueve, pero hay que tener el agua embalsada», argumentó. El alcalde reprochó a Ángeles Vázquez que en sus declaraciones no abordase esa infraestructura y aseguró que existe un «clamor» en Vigo a favor de ejecutarla.